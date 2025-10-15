Orlando Ortega, de la soñada plata olímpica al adiós entre lesiones

El 16 de agosto de 2016, el hispanocubano Orlando Ortega cumplió un sueño en el día más especial de su carrera en la final olímpica de 110 metros vallas en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro. El de Artemisa se vio muy lejos de las medallas y progresó hasta darse un baño plateado a un paso largo de la Bahía de Guanabara.

Nacido el 29 de julio de 1981 en la localidad cubana de Artemisa, había sido bronce en los Panamericanos de Guadalajara en 2011 y en 2012 llegó a tope a los Juegos de Londres. Sin embargo, fue sexto en la final con 13.43, lejos de los 13.26 que había acreditado en las series y en las semifinales. Y aún más de su plusmarca de 12,94.

Enfrascado en serios problemas con la Federación Cubana, Ortega estaba perdido y cayó en las series de 110 vallas en los Mundiales de Moscú en 2013 y tomó la difícil decisión de no regresar a Cuba en plenos Campeonatos. Finalmente, acabó instalándose en Ontinyent y apostar por convertirse en ciudadano español.

Orlando Ortega, un atleta querido y admirado / EFE

El vallista siguió el camino de otros como el discóbolo Frank Casañas, la vallista Aliuska López, la cuatrocentista Indira Terrero o la saltadora de longitud Niurka Montalvo. Los dos últimos han sido el triplista Jordan Díaz (actual campeón olímpico y europeo) y el saltador de longitud Lester Lescay (bronce en los pasados Mundiales bajo techo).

Orlando Ortega es español por carta de naturaleza desde el 24 de julio de 2015, aunque no tuvo el visto bueno de World Athletics hasta el 3 de agosto de 2016... a una semana del inicio de los Juegos y tras batir dos veces el récord nacional de 110 metros vallas hasta dejarlo en 13.04.

En Río todo fue como la seda. El de Artemisa ganó su serie y su 'semi' con la misma marca (13.32). En la final salió regular y fue adelantando rivales hasta el punto de soñar con el oro que acabó logrando el jamaicano Omar McLeod (13.05). Ortega escaló hasta la plata (13.17) y acabaría fundido en un emotivo abrazo con su padre, Orlando.

Después llegarían sendos bronces en el Europeo de 2018 y en el Mundial de Doha'19 en una decisión de los jueces después de que lo tirase el descalificado McLeod con su paso de vallas 'en plan tamborilero'. Desde entonces, las lesiones tan solo le permitieron competir el año pasado en los Europeos de Roma (eliminado en semifinales).

"Me despido de la alta competición. Cierro este capítulo lleno de momentos inolvidables. Me retiro con la cabeza en alto, orgulloso de mi carrera deportiva y sabiendo que, gracias a Dios, pude lograr lo que muy pocos han podido lograr dentro del atletismo", explicó Orlando Ortega este domingo al anunciar su retirada a los 34 años.

"El sufrimiento tiene un límite. Una nueva lesión adelanta lo que era un objetivo en mi cabeza, retirarme en la pista al cien por cien. Mi amor por este deporte es tan grande que sería capaz de sacrificar mi vida entera, pero no puedo seguir siendo egoísta conmigo mismo ni con mi familia", añadió. Se va un grande dentro y fuera de las pistas.