Este es el orden de los diez combates de La Velada del Año VI de Ibai Llanos

Ibai Llanos ya ha dado a conocer, en sus redes sociales, el orden de todos los combates de La Velada del Año VI. El evento de boxeo entre creadores de contenido se disputará este sábado 25 de julio a las 19:00 horas, en horario peninsular español, en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, y ya se conoce en qué momento de la noche subirá cada pareja al ring.

La velada abrirá con el duelo entre Fabiana Sevillano y La Parce, al que seguirá el enfrentamiento entre Clersss y Natalia MX. El tercer combate de la noche llega con sabor periodístico, ya que enfrentará a Edu Aguirre y Gastón Edul, representantes de España y Argentina respectivamente. Después llegará el turno de Marta Díaz y Tatiana Käer.

El quinto combate de la noche es uno de los más esperados: Gero Arias contra Viruzz, duelo que ha generado polémica en los últimos días por la duración de los asaltos. Le seguirá el enfrentamiento entre Alondrissa y Angie Velasco, mientras que en séptimo lugar subirán al ring Lit Killah y Kidd Keo, el único cruce entre artistas musicales de toda la cartelera.

El octavo combate llevará a Samy Rivers y RoRo al ring, antes de llegar al tramo final de la noche. En noveno lugar se enfrentarán Plex y Fernanfloo, duelo entre invictos en el que uno de los dos perderá esa condición. La velada se cerrará con el combate estelar entre IlloJuan y TheGrefg, que pondrá el broche final a la sexta edición del evento.

Orden de todos los combates de La Velada del Año VI

El orden completo de los diez combates que se disputarán este sábado es el siguiente:

Fabiana Sevillano vs La Parce Clersss vs Natalia MX Edu Aguirre vs Gastón Edul Marta Díaz vs Tatiana Käer Gero Arias vs Viruzz Alondrissa vs Angie Velasco Lit Killah vs Kidd Keo Samy Rivers vs RoRo Plex vs Fernanfloo IlloJuan vs TheGrefg

Con la cartelera y el orden ya confirmados, solo queda esperar al pistoletazo de salida de una noche que promete alargarse durante varias horas (hasta las dos de la madrugada en España aproximadamente) y que podrá seguirse de forma gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos.