Ona Carbonell se une a sus fans por una causa solidaria en Badalona

Ona Carbonell vuelve a ponerse al frente de una iniciativa con impacto social. La ex nadadora olímpica ha lanzado una acción de crowdfunding en colaboración con Amics de Can Ruti con el objetivo de recaudar fondos para el proyecto Jardín de los Sentidos, una propuesta de humanización hospitalaria en el Hospital Germans Trias de Badalona.

La iniciativa tiene además un aliciente especial para sus seguidores. A través de la plataforma FansxLife, Carbonell sortea un encuentro exclusivo con ella entre todas las personas que realicen una donación. El premio consistirá en compartir una tarde junto a la deportista y visitar el Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat, uno de los escenarios clave de su trayectoria deportiva.

En total, se sortearán cinco plazas dobles para acompañar a Ona Carbonell en esta experiencia, prevista para el próximo lunes 4 de mayo. Para participar, los fans solo tendrán que hacer una aportación solidaria a favor de Amics de Can Ruti a través de la web habilitada para la campaña.

La ex nadadora española Ona Carbonell posa a su llegada a la gala de entrega de los Premios Laureus / EFE/Kiko Huesca

Todo lo recaudado se destinará íntegramente al Jardín de los Sentidos, un proyecto pensado para transformar un patio interior del Hospital Germans Trias en un espacio terapéutico y lúdico al aire libre. La idea contempla la creación de un entorno con vegetación, una zona infantil con juegos y áreas de descanso con bancos y sombra.

El objetivo de este nuevo espacio es mejorar el bienestar físico y emocional de pacientes, familiares y profesionales del centro, ofreciendo un lugar que ayude a reducir el estrés, aportar calma y favorecer la conexión con la naturaleza dentro del entorno hospitalario.

Las donaciones y la inscripción en el sorteo ya están disponibles en la plataforma FansxLife y permanecerán abiertas hasta el 29 de abril de 2026 a las 23:59 horas (CET).