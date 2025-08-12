Olazábal: “La Ryder Cup en Girona va a volver a poner a España en el mapa”

Txema Olazábal ya se prepara para acoger del 5 al 7 de septiembre a las grandes leyendas del golf europeo en el Real Nuevo Club de San Sebastián, donde se disputará la segunda edición del 'European Legends Cup by José Maria Olazábal', y donde el doble campeón del Masters y un histórico del equipo europeo de la Ryder, ejercerá de anfitrión.

Aunque para el genial golfista de Hondarribia, una noticia le alegró recientemente como el anuncio de que la Ryder Cup 2031 se disputará en Camiral Golf (Girona), un hecho largamente esperado y que finalmente se confirmó hace tres semanas.

Olazábal, capitán del equipo europeo que se impuso a Estados Unidos en el conocido ‘Milagro de Medinah’ al darle la vuelta en una jornada de individuales cuando todo parecía perdido, le vuelven a brillar los ojos de felicidad después que Girona tome el relevo de Valderrama en 1997.

El vasco ejerció de capitán en la edición de 2012 en la que Europa dio la campanada en Medinah / RYDER

Un orgullo volver a acoger la Ryder

“Sin duda nos llena de orgullo que volvamos a tener una Ryder en España y creo que es consecuencia de la importancia de que han tenido los jugadores españoles en la Ryder Cup”, dijo Olazábal, en declaraciones al programa 'HolaGolf' de Teledeporte.

“Es un evento maravilloso que va a volver a poner a España en el mapa y se va a hablar mucho de la competición”, comentó el vasco de 59 años. “El papel de los españoles ha sido importantísimo, empezando obviamente por Seve, pero a lo largo de las últimas generaciones hemos tenido muchos jugadores españoles que han contribuido con muchos puntos y conseguir victorias”.

Seve impulsó la primera Ryder fuera de las Islas Británicas y llevó al triunfo al equipo en Valderrama en 1997 / RYDER

Para Olazábal, “Severiano estaría encantado que la Ryder vuelva a España. Él fue el principal motivador de que la Ryder Cup saliese de las Islas Británicas, y lamentablemente no la podrá vivir con nosotros”.

Sobre el posible apoyo del público español al equipo europeo, no tiene dudas. “El público español es muy apasionado. Nos gusta vivir la vida, somos alegre y estoy seguro que el público va a ser muy positivo para el equipo y culturalmente tenemos mucho que ofrecer a los visitantes como la gostronomía extraordinaria. El espiritu alegre del aficionado español se va a notar”, finalizó el vasco.