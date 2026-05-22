Olazábal arranca en la parte alta del Trofeo Hassan II en Rabat

En una jornada marcada por las altas temperaturas, los dos españoles que toman parte en el Trofeo Hassan II de golf, que se disputa en el Royal Dar Es Salam, de la capital de Marruecos, Rabat, tuvieron un inicio diferente en el torneo del PGA Tour Champions.

En una primera jornada dominada por el australiano Scott Hend, con una tarjeta inicial de 66 golpes (-7), el defensor del título, Miguel Ángel Jiménez, arrancaba con vuelta de 74 golpes (+4), que le llevaba a la zona media de la clasificación.

Mejor le fueron las cosas a José María Olazábal, que está jugando a un gran nivel las últimas, semanas para jugar con un total de 72 golpes (-1), que le llevaba a la zona alta de la clasificación, concretamente decimosegundo.

Dos españolas, entre las mejores

En el torneo femenino perteneciente al Ladies European Tour, la Copa Lalla Maryem que se juega en el recorrido azul de Royal Dar Es Salam, buena actuación de las españolas Teresa Toscano y Ana Peláez, que se situaban en la segunda posición, con vuelta de 70 golpes (-3), a dos impactos de la primera lider, la australiana Kelsey Bennett, que entregaba una primera tarjeta de 68 (-5).

Ambos torneos simultáneos en el espectacular recorrido de Rabat, se juegan a un total de tres vueltas, por lo que habrá que esperar a este viernes para conocer si las dos españolas se postulan como posibles ganadoras del torneo que reparte 400.000 euros en premios.