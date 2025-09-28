OKTAGON rompe récords y se consolida como la promotora de MMA líder en Europa: ¡100.000 asistentes en un año!

La promotora europea de artes marciales mixtas (MMA) OKTAGON sigue marcando hitos históricos y consolidándose como la referencia del continente. Solo en 2025, más de 100.000 aficionados han asistido a sus eventos en vivo, y desde su creación en 2016, la organización ha logrado reunir a más de 700.000 espectadores en total.

Este crecimiento refleja la expansión acelerada de la marca, que ha pasado de organizar pequeñas veladas locales en Praga a llenar grandes estadios europeos. En un lapso de apenas una semana, OKTAGON alcanzó dos importantes récords: el 13 de septiembre superó los 100.000 asistentes en el año durante un evento en Hannover, y el 20 de septiembre superó los 700.000 espectadores acumulados en su historia con un espectáculo en la Festhalle de Frankfurt, sede de su primer evento alemán en 2022.

“Ver cómo hemos pasado de una pequeña arena con mil espectadores a estadios completos y cientos de miles de aficionados en toda Europa es simplemente increíble”, comenta Ondřej Novotný, copropietario de OKTAGON.

El año 2025 ha sido particularmente destacado para la promotora, con llenos absolutos en estadios como el Eden en Praga y el Deutsche Bank Park en Frankfurt, consolidando la creciente popularidad de las MMA en el continente y demostrando que el público europeo está ávido de combates de alto nivel.

Pavol Neruda, copropietario junto a Novotný, añade: “Nuestro objetivo siempre ha sido elevar el estándar del MMA europeo. La afición responde y sigue creciendo, pero todavía tenemos muchas metas por cumplir. Queremos llevar OKTAGON a nuevos niveles en los próximos años”.

Desde su primer evento, OKTAGON 1, celebrado en diciembre de 2016 en la modesta Královka Hall de Praga con apenas 1.300 espectadores, la promotora ha experimentado un crecimiento explosivo. Hoy en día, es considerada una de las organizaciones deportivas de más rápido crecimiento en Europa, posicionándose como un referente del MMA continental.

La próxima cita será en Bratislava el 4 de octubre con OKTAGON 77, que contará con las semifinales del torneo Tipsport Gamechanger, con un premio total de un millón de euros, y la participación de luchadores locales e internacionales de alto nivel. Este evento promete ser la cartelera más competitiva que OKTAGON haya organizado hasta ahora en la capital eslovaca, consolidando aún más su prestigio en el circuito europeo de MMA.

Con su rápido ascenso y una base de fans en constante expansión, OKTAGON parece destinada a marcar la agenda de las artes marciales mixtas en Europa durante la próxima década.