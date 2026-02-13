OKTAGON no descansa: Paradeiser y Brito se juegan el cinturón del welter

OKTAGON vuelve este sábado 14 de febrero a la ciudad checa de Ostrava por primera vez en casi dos años y lo hace con un premio gordo: título vacante del peso welter en el combate estelar. La promotora monta una cartelera pensada para el espectáculo, con mucho finalizador y varios nombres llamados a dar el siguiente salto dentro del circuito europeo.

En el main event, Ronald “Rony” Paradeiser (23-9), antiguo rey del ligero, busca firmar la conquista de un segundo cinturón tras su cambio de división. Desde que subió al welter el pasado verano ha mostrado una versión más sólida y madura, encadenando actuaciones que le han colocado directo en la pelea por el oro. Enfrente estará Kaik Brito (18-6), un brasileño con fama de artista del KO y un dato que asusta: ha terminado todos sus triunfos antes del límite. Es decir, si gana, suele hacerlo sin necesidad de jueces. Dos perfiles muy distintos y un denominador común: ambos ya saben lo que es brillar en Ostrava, pero solo uno saldrá con el cinturón a la cintura.

La coestelar marca el regreso de un símbolo de la casa: David “Pink Panther” Kozma (32-15), el campeón más longevo en la historia de OKTAGON. Kozma llega con la necesidad de cambiar la dinámica y recuperar sensaciones ante Jozef Wittner (16-5), un rival completo que quiere la victoria más grande de su carrera y no va a ir a acompañar. Para el checo, esta pelea puede ser el punto de inflexión que le devuelva a la conversación por el título.

Otro combate a seguir con lupa es el choque de prospectos del ligero Tomáš Mudroch (8-1) vs Fedor Duric (8-1): dos jóvenes con hambre, récord idéntico y proyección para quedarse en la élite de la división. Mudroch, además, compite en casa y llega con el cartel de “máquina de nocauts”, mientras Duric intentará apagar la fiesta y frenarlo a base de disciplina y sangre fría.

Completan el main card Jakub Batfalský vs Eugen Black-Dell en pluma y el regreso de Matěj Kuzník ante Hafeni Nafuka en un combate pactado en 73 kg. En preliminares destacan duelos como Bartoněk vs Brajshori en welter y varios cruces de talento local con hambre de escaparate. El evento se emite en la plataforma de la promotora.