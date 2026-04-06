OKTAGON 89 prepara una batalla de campeones entre Severino y Zhumagulov en Bratislava

La ciudad de Bratislava acogerá el próximo 6 de junio uno de los combates más atractivos del año en las MMA europeas. El brasileño Igor Severino, vigente campeón del peso gallo en OKTAGON, pondrá en juego su cinturón ante el kazajo Zhalgas Zhumagulov, monarca del peso mosca, que subirá de división con la intención de conquistar un segundo título y entrar en la historia de la promotora.

El enfrentamiento, programado para OKTAGON 89, será uno de los platos fuertes de la celebración del décimo aniversario de la organización en Eslovaquia. Sobre el papel, el duelo reúne a dos de los nombres más potentes del momento dentro del panorama continental y enfrenta a dos campeones en plena dinámica ascendente.

Severino, de solo 22 años, atraviesa un momento de enorme proyección. El brasileño saltó a la primera plana mediática en 2024 tras su polémica salida de la UFC, pero supo reconducir su carrera con rapidez. Ya en OKTAGON, debutó derrotando al excampeón Jonas Mågård y más recientemente se proclamó campeón tras noquear de forma contundente a Khurshed Kakhorov, vencedor del torneo de PFL Europe. Su crecimiento está siendo meteórico y en su entorno no esconden que aspira a convertirse en una de las grandes referencias libra por libra del circuito europeo.

Enfrente estará un competidor mucho más curtido como Zhumagulov, que acumula una larga trayectoria y experiencia ante rivales de primer nivel. El kazajo ha compartido jaula con peleadores de la talla de Amir Albazi y Manel Kape, además de protagonizar un ajustado combate ante el actual campeón de la UFC Joshua Van. Desde su llegada a OKTAGON, su rendimiento ha sido impecable: conquistó el cinturón del peso mosca el año pasado y lo defendió con autoridad en diciembre al finalizar a David Dvořák en el tercer asalto.

Ahora, Zhumagulov busca dar un paso más en su carrera. Su salto al peso gallo no responde solo a una oportunidad puntual, sino a una ambición clara: convertirse en campeón de dos divisiones de manera simultánea. Para lograrlo tendrá que superar a uno de los talentos jóvenes más explosivos del momento, en una pelea que puede marcar un antes y un después en la promotora.

Noticias relacionadas

La cartelera de Bratislava también incluirá otros cruces destacados. En el peso pesado, Lazar Todev y Martin Buday protagonizarán un combate con implicaciones importantes para la división. Además, el eslovaco Robert Pukač intentará hacerse fuerte en casa frente al irlandés Brian Manning, mientras que nombres muy seguidos por la afición como Ronald Paradeiser, Marek Mazúch y Radovan Úškrt también estarán presentes, aunque sus rivales todavía no han sido anunciados.