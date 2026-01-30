OKTAGON 83 aterriza en Stuttgart con un cinturón pluma en disputa y una noche cargada de estrellas

OKTAGON MMA continúa su intenso arranque de año con una nueva parada en Alemania. Este sábado 31 de enero, la promotora europea celebrará OKTAGON 83 en el Hanns-Martin-Schleyer-Halle de Stuttgart, un recinto que reunirá a cerca de 13.000 espectadores para presenciar una velada marcada por un título vacante, la irrupción de nuevos talentos y varios nombres con experiencia internacional.

Un campeón inédito en el peso pluma

El combate principal coronará a un nuevo rey de la división pluma. Niko Samsonidse (12-3) y Mago Machaev (16-2, 1 NC) se jugarán el cinturón en un duelo que simboliza el inicio de una nueva etapa en la categoría.

Samsonidse llega con un relato de resiliencia. Hace cinco años, una grave fractura de pierna en una pelea por el título de otra organización frenó su carrera. Sin embargo, en su última aparición firmó su particular regreso al vencer a Edgar Delgado, precisamente utilizando esa pierna como arma decisiva para ganarse esta oportunidad.

Machaev, en cambio, ha vivido un ascenso más lineal dentro de OKTAGON. Su nombre comenzó a sonar con fuerza en el torneo Tipsport Gamechanger, donde noqueó a Makwan Amirkhani, y después consolidó su candidatura al título tras imponerse a James Hendin y Wanderley Junior. Dos trayectorias diferentes que convergen ahora en la pelea más importante de sus vidas.

Dalaslan vuelve al lugar donde todo empezó

En el combate coestelar, la invicta alemana Alina Dalaslan (4-0) protagoniza una de las historias más emotivas de la noche. Stuttgart no es un escenario cualquiera para ella: en este mismo pabellón trabajó como miembro de seguridad antes de dar el salto al profesionalismo.

Su rival será la polaca Karolina Sobek (5-3), una peleadora curtida en organizaciones como Bellator y PFL, conocida por su capacidad para llevar las peleas al suelo. Dalaslan, que ha ganado cuatro combates en el último año con tres nocauts, pondrá a prueba su explosividad ante el reto más exigente de su carrera.

Choque de pesos pesados con sabor a UFC

El peso pesado también tendrá un duelo de alto voltaje con el enfrentamiento entre el búlgaro Lazar Todev (12-7) y el estadounidense Josh Parisian (16-8). Todev busca reengancharse a la pelea titular tras dos intentos fallidos por el cinturón, mientras que Parisian aterriza en OKTAGON después de un recorrido de cinco años en la UFC con la intención de impactar desde su debut.

Prospectos invictos y una cartelera repleta de acción

OKTAGON 83 también servirá como escaparate para nombres en ascenso. El semipesado Emilio Quissua (7-0) tratará de reforzar su candidatura al título frente al francés Jorick Montagnac (7-3), mientras que el experimentado Alexander Poppeck se enfrentará al invicto hondureño Samuel Chavarría en un peso pactado de 92 kilos.

Noticias relacionadas

Además, la noche contará con combates atractivos como el cruce entre Arijan Topallaj y el mexicano Marco Elpidio, el regreso de la veterana checa Lucie Pudilová o el duelo de estilos entre el taekwondista Harun Kurt y el karateka Nathan Haywood.