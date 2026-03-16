Oficial: Premier Padel pospone el Qatar Major por la crisis en la región

Ya es oficial. Premier Padel y la Federación Internacional de Pádel han anunciado el aplazamiento del ooredoo Qatar Major, el torneo que debía disputarse en Doha del 6 al 11 de abril, debido a "la situación sin precedentes en la región en su conjunto", según recoge el comunicado emitido este 16 de marzo de 2026. La decisión, tomada junto a la Qatar Padel Federation como promotor local, confirma un escenario que en los últimos días había ganado mucha fuerza dentro del circuito.

La noticia supone el primer gran impacto real sobre el calendario de Premier Padel en 2026. El Qatar Major no era un torneo más. Era una de las grandes citas del curso, una prueba marcada en rojo por jugadores, técnicos y aficionados, y también el evento que debía abrir la serie de Majors de la temporada. Su aplazamiento deja ahora varias preguntas encima de la mesa: cuándo podrá jugarse, si Doha mantendrá la sede y hasta qué punto este movimiento obligará a rehacer otras fechas del curso.

En su nota oficial, Premier Padel también avanza que el Steering Committee del circuito, formado por 20 miembros que representan a 11 stakeholders, se reunirá en breve para analizar las posibles consecuencias de esta decisión. Es decir, el foco ya no está solo en Doha. La preocupación alcanza al conjunto de la temporada, en un momento en el que varias competiciones deportivas internacionales han tenido que revisar sus planes en Oriente Medio.

El aplazamiento del Qatar Major llega además después de días de señales muy claras. En el país ya se habían encendido las alarmas por la cancelación o modificación de otros grandes eventos, lo que había colocado al torneo de pádel al borde de una decisión que finalmente se ha confirmado. Ahora ya no se habla de rumor o posibilidad, sino de una realidad oficial: Doha se cae de las fechas previstas y Premier Padel necesita una solución contrarreloj.

El problema no es menor. Encontrar un hueco para un Major en un calendario cada vez más comprimido no resulta sencillo. Las semanas más próximas aparecen demasiado encima, mientras que los meses posteriores están cargados de torneos, compromisos internacionales y citas que dificultan cualquier recolocación limpia. A eso se suma un factor evidente en Qatar: el calor extremo del verano, especialmente delicado para una prueba que se disputa en pistas exteriores.

Por eso, en estos momentos, todas las vías siguen abiertas. Reubicar el torneo más adelante, moverlo a otra sede o incluso asumir una cancelación definitiva son escenarios que siguen sobre la mesa, aunque por ahora el circuito no ha detallado su hoja de ruta. Lo único confirmado es el aplazamiento y la revisión inmediata del impacto que puede tener sobre el resto del curso.

La decisión también obliga a mirar más allá de este torneo. Premier Padel tiene previstos otros eventos en la región en los próximos meses, y este movimiento puede marcar un precedente importante en la planificación del circuito. De hecho, cualquier reajuste del Qatar Major tendría un efecto directo sobre el equilibrio de fechas, viajes y preparación de los jugadores en la parte central y final de la temporada.

En clave deportiva, el aplazamiento deja congelada una cita de enorme peso competitivo. El Major de Qatar reparte puntos decisivos, prestigio y un foco internacional diferencial, por lo que su ausencia en abril altera de inmediato la hoja de ruta de las principales parejas del circuito. Doha debía volver a ser uno de los grandes escaparates del año, pero la actualidad ha obligado a Premier Padel a pisar el freno.

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Así, lo que ayer eran dudas razonables se ha convertido hoy en una certeza. El Qatar Major queda aplazado y el calendario de Premier Padel entra en zona de revisión. La siguiente decisión será clave, porque no solo afectará a uno de los torneos más importantes del curso, sino también a la estabilidad de una temporada que ya ha sufrido su primer gran temblor.