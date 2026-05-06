¡Oficial El español Costello van Steenis defenderá su cinturón de PFL ante Johnny Eblen el 18 de julio en Austin

Costello van Steenis ya sabe quién será su próximo rival. El campeón del peso medio de la PFL defenderá su cinturón el próximo 18 de julio en Austin (Texas) frente a Johnny Eblen, actual aspirante número uno de la división, en una revancha que llevaba tiempo pidiendo paso y que, por todo lo que arrastra, es una de las más potentes que puede ofrecer ahora mismo la compañía.

No será una defensa cualquiera para el hispano-neerlandés. Enfrente volverá a tener al hombre al que arrebató el cinturón en una de las noches más increíbles que se recuerdan en la PFL. Ambos se vieron las caras por primera vez en julio de 2025, en el combate que coronó al primer campeón mundial del peso medio de la organización. Aquella noche, Eblen parecía tenerlo todo controlado y estaba a segundos de llevarse la victoria, pero Costello encontró el momento justo en el tramo final del quinto asalto, tomó la espalda y cerró un rear-naked choke que cambió por completo la historia de la pelea. La sumisión llegó a los 4:51 del quinto round, le dio el cinturón y le provocó a Eblen la primera derrota de su carrera profesional.

Aquel final, de hecho, no solo dio la vuelta al combate, sino que siguió persiguiendo a los dos durante meses. Eblen nunca escondió que quería una segunda pelea, mientras que Costello defendió siempre que aquella victoria no fue fruto de la casualidad. Por eso esta revancha llega con tanto fondo: no se trata solo de un cinturón, sino de resolver una pelea que quedó marcada por un desenlace tan salvaje como polémico en términos de percepción.

Además, el campeón llega reforzado a esta cita. En su primera defensa del título, van Steenis encabezó PFL Madrid, el primer evento de la promotora en España, y respondió con una actuación de campeón ante Fabian Edwards. Costello frenó al británico con un KO por codos en el tercer asalto, a los 1:48, en una noche muy especial para él, tanto por la importancia deportiva como por el valor simbólico de llevar a la PFL por primera vez a territorio español.

Eso hace que el combate de Austin llegue todavía más cargado. Costello buscará una victoria que le permita cerrar definitivamente cualquier debate sobre su primer triunfo ante Eblen y afianzarse como campeón indiscutible de la división. El estadounidense, por su parte, también ha hecho los deberes para ganarse esta oportunidad. Tras caer ante van Steenis, volvió a competir con una victoria dominante sobre Bryan Battle, al que sometió en el primer asalto para colocarse otra vez al frente de la fila de aspirantes.

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Desde la propia PFL, su CEO John Martin definió el cruce como “la pelea que los aficionados llevan pidiendo desde el mismo momento en que Costello cerró aquel mataleón en los últimos segundos del primer combate” y recordó que “los dos tienen algo que demostrar” en una revancha con “la validación para el español o la redención para Pressure”. El propio van Steenis tampoco escondió su motivación, al asegurar que quería esta segunda pelea “desde el mismo momento en que terminó la primera” y que su objetivo es “demostrar de forma definitiva” que es mejor peleador. Eblen, por su parte, fue mucho más directo tras su última victoria: quiere recuperar el cinturón cuanto antes y dejó claro que va a por Costello en busca de venganza. El 18 de julio, en Austin, el peso medio de la PFL volverá a girar alrededor de ellos.