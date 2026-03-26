Oficial: Carolina Marín anuncia su retirada del bádminton a los 32 años: "Ha sido un viaje maravilloso"

Noticia totalmente inesperada en el deporte español. Carolina Marín, la jugadora española más laureada en la historia del bádminton, ha anunciado su retirada del deporte profesional tras una carrera espectacular llena de éxitos y medallas.

Según indica en un comunicado, tras una profunda reflexión ha dado prioridad al bienestar de su rodilla y ha decidido que es el momento de la retirada y no poner en peligro la calidad de su vida futura: "No quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello".

“Mi camino acaba aquí. Gracias a todos, porque de una u otra forma también habéis formado parte de ello. En esta nueva aventura llevaré conmigo siempre los valores que me han acompañado hasta ahora e intentaré devolver a la sociedad todo lo que me ha dado en este tiempo. Ha sido un viaje maravilloso”, escribió en sus redes sociales para anunciar el punto y final a su carrera profesional.

"Este viaje no hubiera sido posible sin cada una de las personas que han formado parte de mi equipo ni mi familia. Gracias por no haberme dejado caer nunca, por estar a mi lado y por apoyarme en los momentos más duros. Gracias por vuestro amor incondicional, por no dejarme sola ni soltarme la mano", agregó.

Marín, nacida en Huelva en 1993, es campeona olímpica en Río 2016, tres veces campeona mundial y múltiples veces campeona de Europa, logros que la convirtieron en toda una referente mundial. Además, durante más de una década dominó la escena internacional, llegando a ocupar el número uno del ranking mundial.

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En los últimos años, la onubense ha lidiado con graves lesiones de rodilla que marcaron sus últimos pasos en la élite. Tras una intervención quirúrgica reciente y un periodo de recuperación difícil, la posibilidad de su participación en los Europeos de Bádminton 2026 en Huelva, su ciudad natal, estuvo en el aire y finalmente no participará.

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Aunque no estará presente en la competición sobre la pista, Carolina sí se desplazará a Huelva a lo largo de la semana de la prueba. Allí participará en diversas actividades y eventos, con la intención de retribuir a su ciudad todo el apoyo y afecto que le ha brindado a lo largo de su trayectoria: "Quería que el camino acabase en Huelva y así será".