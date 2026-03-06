Ocho hitos que demuestran el avance del deporte español hacia la igualdad

El impulso de políticas públicas, el desarrollo de reformas normativas y una inversión sostenida han permitido transformar de forma estructural el sistema deportivo español, contabilizándose múltiples avances en materia de igualdad.

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este domingo 8 de marzo, el CSD destaca los 8 principales avances logrados desde 2018, entre los que se incluyen un decidido incremento presupuestario, la profesionalización por primera vez de una competición femenina y el incremento del número de licencias femeninas hasta consolidarse por encima del millón.

Ocho hitos sobre igualdad en el deporte

1. Crece la participación: más de un millón de licencias federativas femeninas

En 2023, España superó por primera vez la barrera del millón de licencias federativas femeninas, alcanzando un total de 1.074.527. En 2024 la cifra se consolidó con 1.073.620 licencias, lo que supone un crecimiento superior al 20% respecto a 2018 (888.617).

Baloncesto, fútbol y montaña y escalada lideran el número de licencias femeninas.

Este avance se complementa con la reducción sostenida de la brecha en la práctica deportiva general. Según la Encuesta de Hábitos Deportivos 2024-2025, el porcentaje de mujeres que practican deporte al menos una vez al año ha pasado del 47,5% en 2015 al 59,5% en 2025.

Igualmente, la diferencia entre hombres y mujeres se ha reducido de forma evidente en los últimos años, hasta alcanzar el mínimo histórico de 6,7 puntos porcentuales, casi la mitad que en 2022.

Al más alto nivel, cabe recordar que en los Juegos Olímpicos de París 2024, el equipo español fue plenamente paritario -193 hombres y 192 mujeres– y que en la cita invernal de Milán-Cortina 2026 la delegación paralímpica contará por primera vez en estos Juegos con una mayor representación femenina -un 57,1% de sus integrantes son mujeres-.

Estos datos simbolizan la consolidación de un modelo que ha reforzado el apoyo institucional, el marco jurídico y el respaldo económico al deporte femenino.

Actualmente, 2.862 mujeres cuentan con la calificación de Deportista de Alto Nivel (DAN), lo que representa casi el 42% del total, reflejando el avance sostenido hacia la igualdad en el alto rendimiento.

2. Liderazgo: la representación femenina supera el 40% en las Juntas Directivas de federaciones

La presencia de mujeres en las Juntas Directivas de las federaciones deportivas españolas ha superado por primera vez el 40%. Este porcentaje duplica el dato registrado en 2014, cuando solo el 19,95% de los 972 miembros eran mujeres.

Este avance responde a una política decidida del Consejo Superior de Deportes, que ha vinculado la concesión de subvenciones ordinarias al cumplimiento de un mínimo del 40% de representación femenina en los órganos de gobierno federativos.

Asimismo, la orden ministerial que entró en vigor en enero de 2024 adapta los procesos electorales federativos a la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, garantizando una representación equilibrada en asambleas y órganos de dirección.

3. Universo Mujer: inversión estratégica para transformar el deporte

El programa Universo Mujer, impulsado por el Consejo Superior de Deportes, se ha consolidado como una herramienta clave para promover la participación femenina en todos los ámbitos del deporte.

En su tercera edición (2022-2024) contó con una inversión de 18.443.089 euros, destinados a proyectos estructurados en torno a cinco ejes: formación, desarrollo deportivo, visibilidad, liderazgo y salud.

El compromiso del Gobierno se ha reforzado con la aprobación del Real Decreto-ley 8/2025, que amplía el programa con una cuarta edición (2025-2027), consolidando su carácter estratégico y su impacto transformador a través de la colaboración público-privada.

Paralelamente, el CSD ha destinado 12,6 millones de euros a los programas de Mujer y Deporte en el periodo 2018-2025, a razón de 1,2 millones al año hasta 2020 y de 1,8 millones de euros anuales a partir de 2021.

Estas ayudas cubren ámbitos de actuación como la promoción de la mujer en el deporte, la formación, los desplazamientos y la contratación de mujeres en las estructuras federativas.

4. La profesionalización se impone como nueva realidad

En junio de 2021 el Consejo Superior de Deportes aprobó la profesionalización del fútbol femenino. Esta decisión, además de saldar una deuda histórica, sirvió de impulso para el resto de deportes practicados por mujeres.

En sus tres primeras temporadas, el CSD ha destinado una importante inversión a la puesta en marcha y desarrollo de la Liga Profesional Femenina de Fútbol. En concreto, más de 40 millones de euros para la estructura de la propia Liga F y la mejora de infraestructuras de los clubes, con una línea específica de ayuda para los clubes independientes.

Además, con la intención de avanzar en la profesionalización del deporte practicado por mujeres, clubes y jugadoras de baloncesto firmaron en noviembre de 2023 en el CSD el acuerdo sobre el contenido del nuevo Convenio Colectivo de la Liga Femenina, con el que se dio un importante paso en la mejora de las condiciones laborales de sus jugadoras.

El CSD está contribuyendo desde 2024 a este proceso, con una subvención de 1 millón de euros anuales a la Federación Española de Baloncesto. Esto está permitiendo consolidar las mejoras laborales y sociales de las jugadoras y clubes de la Liga Femenina de baloncesto.

El apoyo del CSD al deporte femenino también se ha visto reflejado en las ayudas económicas destinadas a la organización de eventos deportivos femeninos de carácter internacional.

Entre otros, destacan los 2,7 millones de euros dirigidos a La Vuelta femenina, cuya primera edición bajo ese nombre y formato de gran ronda ciclista se disputó en 2023.

También los 1,7 millones de euros destinados a la organización de la Solheim Cup en 2023, el torneo profesional femenino de golf en el que se enfrentan los equipos de Europa y Estados Unidos y que acogió nuestro país.

Sin olvidar la Copa América de vela, uno de los eventos deportivos con mayor impacto económico del mundo tras los Juegos Olímpicos y el Mundial de fútbol. La 37ª edición se celebró en Barcelona en 2024 y el CSD contribuyó a su organización con 23 millones de euros. El evento marcó un hito histórico al incluir la primera regata femenina en sus 173 años de historia.

5. Planes e informes de igualdad: un requisito estructural

La nueva Ley del Deporte establece la obligatoriedad para federaciones y ligas profesionales de elaborar Planes de Igualdad como condición para acceder a ayudas públicas. Estos planes deben definir estrategias, herramientas y objetivos concretos para avanzar en la igualdad real dentro de sus estructuras. Asimismo, se impone la adopción de protocolos frente a la discriminación, el abuso y el acoso sexual o por razón de sexo.

La ley incorpora también el principio de igualdad de premios en competiciones financiadas total o parcialmente con fondos públicos.

6. Planes de conciliación: corresponsabilidad y protección de la maternidad

La Ley del Deporte refuerza asimismo la obligación de federaciones y ligas profesionales de aprobar planes específicos de conciliación y corresponsabilidad, con medidas concretas de protección en casos de maternidad y lactancia.

Estos planes, aplicables tanto a deportistas como al personal federativo, deben ser comunicados al CSD, que puede destinar ayudas para su implementación, especialmente en entidades con menos recursos.

Y es que el apoyo a la maternidad y a la conciliación son dos ejes sobre los que, especialmente en los últimos años, el CSD y el Gobierno de España han manifestado su sólido compromiso, avanzando en las líneas de acción ya existentes e introduciendo nuevas ayudas para nuestras deportistas.

Además de la obligatoriedad para federaciones y ligas profesionales de contar con planes específicos en materia de conciliación, el CSD ha reforzado en los últimos años las ayudas con el fin de facilitar que las mujeres deportistas puedan compatibilizar la maternidad con sus carreras deportivas.

Desde el año 2014 se han concedido ayudas a la maternidad por un importe de 400.000 euros, destinadas a 140 deportistas -casi la mitad del total sólo en los últimos cinco años-.

Estas ayudas están dirigidas a mujeres con la condición de Deportista de Alto Nivel (DAN) y tienen un importe de 3.000 euros por beneficiaria -importe que se incrementó en 2018-. En 2026, estas ayudas se abrirán por primera vez a mujeres deportistas de alto rendimiento.

Cubren situaciones de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento (temporal o permanente) de duración no inferior a un año, ocurridas durante el año inmediatamente anterior.

Además de las ayudas directas a la maternidad, las becas CSD Team España–ADO, a las que se han destinado 8 millones de euros en el último año, han incluido por primera vez una referencia a la maternidad. El objetivo es apoyar a las deportistas que, teniendo ya una beca de este programa, decidan quedarse embarazadas y pretendan continuar posteriormente con su preparación olímpica.

El importe de la beca, que será igual a la que tenían el año en el que se quedan embarazadas, se percibirá al 100% durante el año siguiente al nacimiento de su hijo y al 50% a los 2 años de su nacimiento, siempre que no se haya conseguido una beca por resultado de un importe superior.

El CSD también ha intensificado las ayudas dirigidas a la conciliación de las Deportistas de Alto Nivel (DAN) y de Alto Rendimiento (DAR).

Con este fin, las deportistas pueden acceder a una ayuda de 2.000 euros al año por hijo o hija -a razón de 200 euros al mes-, con el fin de contribuir a sufragar los gastos del cuidado de los hijos menores de tres años. En concreto, los derivados de la matrícula y asistencia a la educación infantil o guardería o los del personal cuidador (con alta en la Seguridad Social, figurando como empleadora la deportista o su cónyuge).

La cifra de beneficiarias desde 2014 ronda las 250 deportistas, con un importe total de 285.000 euros, la mitad del cual se ha repartido en los últimos tres años, fruto de una mayor campaña de información entre las deportistas.

Asimismo, la cantidad media recibida por cada beneficiaria es, actualmente, de casi el doble que en 2017.

7. Salud con perspectiva de género: recursos pioneros

El Consejo Superior de Deportes ha puesto en marcha dos iniciativas pioneras: la Unidad de Salud de la Mujer Deportista, integrada en el Centro de Medicina Deportiva, y la Guía de Salud de la Mujer Deportista.

La Unidad aborda de forma especializada patologías y condiciones que afectan específicamente a las mujeres, como alteraciones del ciclo menstrual, Tríada/RED-S, disfunciones del suelo pélvico, lesiones específicas o sobre-entrenamiento.

Por su parte, la Guía ofrece un enfoque riguroso y con perspectiva de género para acompañar a las deportistas en todas las etapas vitales, desde la adolescencia hasta la menopausia, superando el tradicional enfoque androcéntrico en la salud deportiva.

8. Observatorio de la Igualdad en el Deporte: diagnóstico y acción coordinada

El Observatorio de la Igualdad en el Deporte, constituido en 2022, es una iniciativa interministerial orientada a garantizar la igualdad real y efectiva en el ámbito deportivo.

Presidido por la Dirección General de Deportes del CSD, el Observatorio elabora diagnósticos, estudios y propuestas para combatir la discriminación y aumentar la presencia femenina en todos los niveles del deporte.

De manera complementaria y con tal fin, el CSD ha impulsado la campaña “Iguales en el Deporte” y ha publicado un estudio sobre el tratamiento mediático de las deportistas.

Además, el CSD colabora a nivel internacional con organismos como el International Working Group on Women & Sport y la Red Iberoamericana Mujer y Deporte, reforzando el papel de España como referente en políticas públicas de igualdad en el deporte.