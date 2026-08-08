Ocho concursos 'malditos' para el atletismo español

El atletismo español ha dado bastantes pasos adelante en los últimos años y afrontará la semana que viene el Europeo de Birmingham con ilusiones y con una decena de opciones de medalla, pero muchos concursos siguen estancados.

La retirada de Manolo Martínez (peso), Mario Pestano y Frank Casañas (disco), Javi Cuenfuegos (martillo), Naroa Agirre (pértiga) y los recuerdos aún más lejanos de Arturo Ortiz y Gustavo Adolfo Bécquer (altura) o García Chico, Montxu Mirando y José Manuel Arcos (pértiga) son pasado. Repasemos ocho pruevas deficitarias.

Peso masculino

Con permiso del retirado exazulgrana Carlos Tobalina, el peso maculino se reduce a Manolo Martínez. El leonés fue el primer español que pasó de 20 metros (20,16 en 1994), llevó el récord a 21,47, logró el bronce olímpico en Atenas'04 y se colgó cinco grandes medallas en pista cubierta, coronadas con sendos oros en el Mundial de Lisboa'01 y en el Europeo de Viena'02.

Fabrizio Scontrini es la esperanza del peso masculino / RFEA - SPORTMEDIA

Tobalina tomó en parte el relevo, pero su adiós sumió la especialidad en pozo del que pareció sacarla Miguel Gómez. El madrileño brilló en 2023 al batir el récord español sub'23 de 'Superman' (20,30), pero al año siguiente se quedó en 19,35, en 2025 lanzó 19,46 y este año, 19,07. De hecho, fue duodécimo (último) en los recientes Campeonatos de España con dos nulos y unos tristes 15,20.

Sin embargo, en Málaga surgió una nueva figura. Nacido en Argentina y con la nacionalidad recién lograda, a sus 19 años Fabrizio Scontrini destrozó su marca personal para imponerse con 18,58 y convertirse en el campeón nacional más joven desde Manolo Martínez en 1993. El discípulo de Serafín López pertenece a la Real Sociedad y ya piensa en el Europeo sub'23 de 2027.

Altura masculina

Es una de las peores pruebas del siglo en el atletismo español. Si en categoría femenina la campeona olímpica Ruth Beitia dio lustre al salto vertical femenino, en hombres el vacío es total desde Arturo Ortiz (2,34 en 1991), Gustavo Adolfo Bécquer (2,30 en 1992) e Ignacio Pérez (2,30 en 1998). El único nombre propio del siglo es Javier Bermejo, quien se fue a 2,28 y atacó los 2,30.

Arturo Ortiz fue un saltador extraordinario / EFE

Tras los años buenos de Miguel Ángel Sáncho (2,27 en 2009), la actual situación es para echarse a temblar. En 2024 ganó los Nacionales el altísimo David González con 2,15 y en 2025 venció Álvaro Infante con la misma marca, mientras que en 2025 ganó Pablo Martínez bajo techo (2,17) y en 2025 lo hizo con 2,18 un David González que tan solo saltó 2,02 en Málaga... Increíble.

El nuevo campeón de España añade algo de esperanza. Con 20 años, el catalán Martí Cissé reinó con 2,13 metros, su mejor marca personal. El problema es que por esta situación han pasado muchos en los últimos años. El atleta de la AA Catalunya también ha sido campeón nacional sub'23 bajo techo y bronce al aire libre. El 20 de octubre cumplirá 21 años. ¿Se consolidará?

Martillo masculino

Es una disciplinas problemática por la falta de entrenadores de primer nivel y la escasa materia prima. Como sucedió en su día con Seve Ballesteros en el golf o con 'Paquito' Fernández Ochoa en el esquí alpino, el extremeño Javier Cienfuegos fue un oasis ficticio que mantuvo la prueba masculina a gran nivel. El problema es que el relevo ha sido nulo.

El montijano Javi Cienfuegos, en los Juegos de Tokio'20 / RFEA

El alcalde de la localidad pacense de Montijo batió el récord mundial junior en 2009 con 82,07, registro que estuvo vigente hasta 2012. Además, fue 13 veces campeón de España y rozó los 80 metros (79,38). Desde su adiós en 2023, Kevin Arreaga es el único que ha pasado de 74 metros (74,63) y en Málaga se colgó el oro con 71,05. Y lo peor es que por abajo no llega nada.

Pértiga masculina

Los tres mejores pertiguistas masculinos de la historia datan del siglo pasado: el 'recordman' nacional Montxu Miranda (5,81 en 2000), José Manuel Arcos (5,80 en 1999) y el catalán Javier García Chico con su histórico bronce olímpico en Barcelona'92 y 5,77 como mejor registro personal, logrado en 1992 en Grenoble.

Javier García Chico, en Córdoba con SPORT / VALENTÍ ENRICH

Desde entonces, Igor Bychkov y Adrián Vallés llegaron a 5,70, al igual que el año pasado el catalán Artur Coll (24 años). Hay juventud, pero nadie da un paso adelante definitivo para competir en las grandes citas. De hecho, este año se está viviendo un paso atrás colectivo y Coll lidera un paupérrimo ranking nacional con 5,63 metros, mientras que nadie más ha pasado de 5,60.

Juan Luis Bravo (23 años) y Àlex Gracia saltaron 5,56, Martí Serra franqueó 5,51 con 21 años y Ander Martínez de Rituerto (22) se quedó en 5,50. Citar a Fabio Marco, con 20 años y una marca personal de 5,45 que le permitió reinar en Málaga. Artur Coll es el campeón bajo techo con los 5,50 que saltó en Valencia. Hace falta bastante más para salir de este profundo hoyo.

Pértiga femenina

Tras las precursoras Dana Cervantes (4,46 en 2004) y Mar Sánchez (4,35 en 2005), la única referente con mayúsculas ha sido Naroa Agirre. La donostiarra posee el récord nacional con 4,56 desde hace 19 años y medio y fue sexta en los Juegos de Atenas'04 y en los Mundiales bajo techo de Moscú en 2005, además de plata en los Mediterráneos de 2013 en Mersin.

13 veces campeona de España bajo techo y nueve al aire libre, la retirada de la mejor pertiguista española de la historia dio paso a un agujero del que aún no se ha salido, pese a que Maialen Axpe (4,50 en 2019) y Malen Ruiz de Azua (4,47 en 2021) se acercaron a su histórica plusmarca española. Sin embargo, la prueba vuelve a estar muy estancada.

A sus 30 años, Mónica Clemente es la única que ha superado 4,40 metros este año (4,46), seguida por Naiara Pérez (21 años y 4,35) y por Ana Carrasco (25 y 4,16), con la azulgrana Alba Benito capitalizando la ilusión (4,15, 17 años y bronce en el Europeo sub'18). En Málaga ganó Naiara Pérez con 4,16 y en pista cubierta lo hizo Clemente con 4,35, marcas todas ellas muy flojas.

Disco femenino

Es quizá el peor lanzamiento de los ocho, ya que en hombres brillaron Mario Pestano y Frank Casañas. Ángeles Barreiro se fue a 60,56 en 1994 y, se le acercaron la hispanocheca Alice Matejkova (59,25) y la exazulgrana Irache Quintanal (59,16). Con 61,89 batió su récord 22 años después Sabina Asenjo, 12ª en el Europeo de Amsterdam'14 y dos veces quinta en los Juegos Mediterráneos.

Inés López es la gran esperanza del disco español / INSTAGRAM

Ahora Inés López apunta a un cambio de tendencia. La madrileña de 22 años estudia en Arizona, ha lanzado 60,57, en 2025 se proclamó campeona de Europa sub'23 en Bergen, ganó en Málaga con 59,28 y estará en Birmingham. El futuro es suyo y de la cántabra Andrea Tankeu, actual campeona europea sub'20.

Triple salto

Aunque podría parecer una 'voutade' incluir una prueba en la que España cuenta con el actual campeón olímpico (Jordan Díaz) y con la medallista de bronce en los últimos Europeos bajo techo y al aire libre (Ana Peleteiro), en los últimos años hay poco más por detrás y la ausencia de ambos está desnudando una realidad más triste en categoría masculina.

Ana Peleteiro y Jordan Díaz, sin ellos no hay triple / EFE / EUROPA PRESS

El hispanocubano sigue 'desaparecido' desde que se fue a 18,18 en los Europeos de Roma'24, antes de lograr el oro olímpico en París. Sin él, nadie se acerca a los 17 metros y el líder del año es el catalán Ramon Adalia con 16,33 (27 años). En Málaga se impuso con 16,50 ventosos (+3,1 m/s) un Eneko Carrascal que también se colgó el oro en pista cubierta en Valencia con 16,20.

Peleteiro disfruta de su segundo vástago (León) y ya se ha puesto a las órdenes de su pareja y entrenador, Benjamin Compaoré. En mujeres se atisba un relevo con Naida Calonge (líder del año con 19 años y 13,53 metros), Ana Estrella de León (18 y 13,49) y la catalana Elda Romeva (20 y oro en Málaga con su mejor marca, 13,49. La campeona bajo techo fue María González (13,36).

Altura femenina

Es la única prueba de concursos que ha dado a España un oro olímpico con Ruth Beitia, la mejor atleta española de siempre junto a María Pérez. A las órdenes de su amigo y mentor Ramón Torralbo, la cántabra culminó en Río'16 una carrera en la que también logró cuatro títulos europeos, tres platas mundiales y 16 preseas internacionales.

Una Stancev ya es la tercera española de siempre con 1,91 / EFE

Tras un primer amago bastantes años atrás, una artritis reumatoide la retiró definitivamente en 2017 y sumió a esta prueba en una época muy gris. La también cántabra Saleta Fernández se quedó en 1,90 metros y ahora por fin parecen estar llegando esos brotes verdes que permiten mirar al futuro con ilusión.

La mejor es la hispanoserbia Una Stancev (23 años), tercera de la historia con 1,91 tras Beitia (2,03) y Marta Mendía (1,96). No es la única, ya que la catalana Ona Bonet (20) ya ha saltado 1,90, y Aitana Alonso superó el listón en 1,87 con tan solo 17 años y ganó en Málaga con 1,84. Completa el póker la valenciana Celia Rifaterra con 1,97 y 21 años. Stancev estará en el Europeo.