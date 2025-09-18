Un obstáculo con vistas: el CSIO Barcelona despega desde el Tibidabo

Barcelona ha dado hoy el primer salto hacia su gran cita hípica del año con la presentación del obstáculo ganador del concurso Un Salto para la Ciudad. El acto ha tenido lugar en el emblemático mirador del Tibidabo y ha servido como punto de partida simbólico del CSIO Barcelona 2025, que se celebrará del 2 al 5 de octubre en el Real Club de Polo.

El nuevo obstáculo, que se estrenará durante el certamen, formará parte del recorrido de la final de la Longines League of Nations, la competición por equipos más importante del calendario hípico internacional.

Inspirado en uno de los lugares más mágicos y reconocibles de la ciudad, el nuevo diseño no solo simboliza el vínculo entre el evento y Barcelona, sino que también refleja cómo deporte, creatividad y cultura pueden unirse en un mismo espacio.

El concurso, impulsado por la Barcelona Equestrian Challenge (BECH) y el CSIO Barcelona, celebra este año su undécima edición. Su objetivo es acercar la competición hípica a la ciudadanía y proyectar la imagen de Barcelona al mundo a través de un obstáculo único que se integra en los recorridos de la competición.

En esta edición, el diseño ganador ha sido obra de un grupo de alumnos de la Escola Massana. Su propuesta, inspirada en el Tibidabo, incorpora elementos tan emblemáticos como la noria, el templo y el histórico avión rojo.

El obstáculo ganador, obra de un grupo de estudiantes de la Escola Massana, rinde homenaje al Tibidabo / © Nacho Olano / RCPB

Desde su creación en 2012, el concurso ha rendido homenaje a diversos símbolos de la ciudad —desde la Sagrada Familia hasta el panot modernista—, consolidándose como un referente de la fusión entre deporte, arte y territorio.

En la presentación, la gerente del Institut Barcelona Esports, Susana Closa, ha señalado: “Cada vez que presentamos un obstáculo del CSIO Barcelona, podemos ver cómo luce en él nuestra ciudad. Es un orgullo que se busque este vínculo con la ciudad que nos identifica.”

El acto también ha contado con las palabras del presidente de la Fundación RCPB, Luis Comas, quien ha subrayado: “El Tibidabo es un sitio muy emblemático de la ciudad y con él compartimos muchas cosas, como el hecho de ser pioneros, puesto que el Tibidabo es el parque de atracciones más antiguo de España, y nosotros organizamos el que es el evento deportivo internacional más antiguo. Entre todas y todos proyectamos una gran imagen al mundo.”

En representación del Tibidabo ha intervenido Odin Abkarovits, jefe de la Unidad de Operaciones, y por parte del Real Club de Polo y del CSIO Barcelona han asistido sus presidentes, Pablo Sánchez Marquiegui y Santiago Mercé, junto con el director del evento, Daniel Garcia Giró. También han estado presentes los profesores Jaume Mendieta y Carles Mateos, en representación de la Escola Massana.