Obasohan planta al Manresa en octavos de la Eurocopa

El belga volvió a exhibir su gran momento con 29 puntos y la canasta de la victoria ante el Cluj-Napoca rumano

Retin Obasohan sigue liderando a los de Diego Ocampo

Retin Obasohan sigue liderando a los de Diego Ocampo / BAXI MANRESA

SPORT.es

Retin Obasohan prolongó su estado de gracia y lideró la importante y trabajadísima del BAXI Manresa por 101-99 frente al Cluj-Napoca rumano que permite al equipo que dirige Diego Ocampo asegurar su presencia en los octavos de final de la Eurocopa a dos jornadas de que termine la fase regular de la competición.

BAXI Manresa - Cluj-Napoca (baloncesto, Eurocopa, 28/01/2026

EUROCOPA

101
99
Alineaciones
BAXI MANRESA, 101
(17+35+22+27): Brooks (7), Reyes (13), Steinbergs (8), Juan Fernandez, Akobundu-Ehiogu (3) -cinco inicial-, Obashoan (29), Olinde (18), Bassas (8), Orriola (7), Knudsen (4), Gaspà y Paulicap (4).
CLUJ-NAPOCA, 99
(30+22+27+20): Russell (22), Woodbury (9), Guzman (7), Creek (27), Miletic (19) -cinco inicial-, Molinar (9), Richard (5), Taylor, Ceaser (1), Kulvietis y Altit.
ÁRBITROS
Mehdi Difallah (Francia), Uros Obrknezevic (Serbia) y Marko Juras (Serbia). Eliminaron por cinco faltas al local Oriola (min.40) y al visitante Miletic (min.40).
INCIDENCIAS
Partido corredpondiente a la 16ª jornada 16 del grupo A de la Eurocopa disputado en el Pavelló Nou Congost (Manresa, Barcelona).

El único equipo español que participa esta temporada en la segunda competición de la Euroliga ocupa la tercera posición del Grupo A con 10 victorias, a una del Bahcesehir College Istanbul turco y a dos del Hapoel Midtown Jerusalem israelí. En el otro grupo también están clasificados el Turk Telekom y el Besiktas turco, el Dolomiti Energia Trento italiano y el Buducnost montenegrino.

El belga Obasohan firmó la canasta del triunfo y acabó con 29 puntos, 14 faltas recibidas y +33 de valoración, escoltado por un Louis Olinde también en gran forma (18) y por Álex Reyes (13) en lo que fue la tercera victoria seguida en el Nou Congost y en el global de la Eurocopa. El próximo objetivo será asaltar una de las dos primeras plazas para acceder directamente a cuartos en un sistema de competición similar a la Euroliga de balonmano.

Los visitantes Mitchell Creek (27 puntos y +34), Dusan Miletic (19 y +27) y Daron Russell (+22) lideraron la férrea resistencia que ofrecieron los rumanos desde el inicio. Entre el héroe de la victoria rumana en la primera vuelta, Trey Woodbury, y Creek dispararon a los visitantes (2-11). La ventaja creció hasta 17 puntos con seis puntos seguidos de Russell (7-24 con 0 a 36 en valoración), aunque los locales reaccionaron al final del primer cuarto (17-30).

Louis Olinde completó un notable encuentro

Louis Olinde completó un notable encuentro / BAXI MANRESA

El partido cambió por completo con el inicio del segundo cuarto, con gran protagonismo de Olinde (22-30). Los locales se acercaron primero con un 2+1 de Kaodirichi Akobundu-Ehiogu y un triple del veterano Ferran Bassas (30-36), a lo que siguieron dos triples de Reyes (38-39) para que empatase Obasohan (41-41) con otro triple, el quinto de ocho intentos de los locales en el segundo cuarto.

La primera ventaja catalana llegó con un 2+1 del propio Obasohan (46-45) en 10 minutos magistrales de los del Bages (35-22) que dejaron el duelo en tablas en el intermedio (52-52). La segunda parte empezó con constantes alternativas y a cada intento de escapada del Cluj respondían los locales.

Creek, imparable, sumaba ya 23 puntos con un 9/9 en tiros de dos y +32 (65-68), pero el líder del Manresa guio a su equipo en esos momentos complicados (74-74). Los visitantes despidieron el tercer cuarto con un 74-79 tras cinco puntos consecutivos de Russell y el vigésimo de Obashoan con un 2+1 acercó a los suyos (77-81).

El tercer triple de Reyes estableció el 90-86 a falta de cuatro minutos y un magnífico Miletic sostuvo al Cluj. Ahí dos canastas de Creek y otra de Russell situaron un inquietante 97-99 a falta de 33 segundos. Un tiro libre de un excelente Olinde tras una antideportiva a Miletic y la enésima exhibición de potencia de Obasohan adelantaron a los locales, que acabaron venciendo por 101-99 tras un ataque fallido visitante.

