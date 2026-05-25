Todo o nada para el Barça en busca de las 'semis'

Barça y Noia se jugarán el billete para las semifinales de la OK Liga en un partido a todo o nada en el Palau Blaugrana después de imponer su condición de local en los dos primeros partidos de la serie.

La serie arrancó en el feudo azulgrana con un triunfo ajustado y se igualó en Sant Sadurní este pasado sábado con un partido muy convincente del Noia, que superó con justicia a un Barça con el tanque de energía en reserva.

Los de Ricardo Ares siguen acusando el desgaste de la fase final de la Champions, además de las varias lesiones que arrastran alguno de los jugadores. Llorca sigue de baja por su problema en el hombro sufrido en la final europea, mientras que Barroso y Pablo Álvarez parecen seguir entre algodones.

Todo ello debe quedar aparcado para intentar no pegarse un batacazo que sería duro de digerir después de la eliminación en Copa y la derrota en la final de la Champions. Para ello, los azulgranas descansaron el domingo y analizaron este lunes los errores en busca de evitar un KO que supondría también el adiós definitivo de Sergi Fernández y Pablo Álvaez.

Pase lo que pase, ambos recibirán un pequeño homenaje tras el encuentro.

Sobre el partido, el técnico Ricardo Ares analizó las posibilidades de su equipo, asegurando que están con hambre de salir a pista. "El equipo está esperando este partido para salir al 300%, ganarlo y seguir adelante" apuntó.

Por su parte, el capitán Sergi Fernández no tuvo miedo en afirmar que se trata de una final. "Es una final, tenemos una responsabilidad por el escudo que llevamos en el pecho y lo dejaremos todo en pista para pasar a semifinales".

EL LICEO, EL ÚNICO POR LA VÍA RÁPIDA

Más allá del Barça - Noia, este martes se deben definir otras dos eliminatorias de cuartos de final. Igualada y Voltregà, que serán el rival de Barça o Noia en 'semis', también se la jugarán en el partido decisivo.

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En el otro lado del cuadro, el Deportivo Liceo es el único que superó la eliminatoria por la vía rápida. Ahora espera a Reus o Calafell, que también se jugarán el billete en el tercer partido tras el lío federativo que entregó el primer punto al Calafell en los despachos.