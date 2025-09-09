Nuria Iturrioz relanza su carrera tras su victoria en Texas

Nuria Iturrioz no olvidará, quizá la victoria más importante de su carrera, después de llevarse el triunfo en el Aramco Houston Championship. La jugadora mallorquina se llevó el triunfo con un total de -13 en su quinta victoria en el Ladies European Tour, la primera en los últimos dos años.

La jugadora española superó en el tramo final del torneo en Texas (Estados Unidos) a golfistas de la talla de Charley Hull (-11), Carlota Ciganda (-11) o Celine Boutier (-10).

Nuria completó una semana perfecta en el recorrido tejano de Golf Crest Country Club. Sus vueltas de 68, 67 y 68 golpes, con sólo cuatro bogeys en 54 hoyos, reflejan el buen trabajo de la balear en un torneo con uno de los mejores fields del calendario anual.

Superó a Carlota Ciganda

Para ganar, Nuria Iturrioz tuvo que superar a la gran jugadora española de todos los tiempo, Carlota Ciganda que era líder al empezar el domingo. Su doble bogey en el 9 y un bogey posterior al 13 alejaron la navarra de una Iturrioz que abrió terreno con birdies en el 14, 15 y 17.

Iturrioz se llevó el cheque más importante de su carrera, con casi 300.000 dólares / LET

Esta es la quinta victoria de Nuria Iturrioz en el circuito europeo. Profesional desde el 2015, su primer triunfo tuvo lugar al año siguiente en la Lalla Meryem Cup, torneo que acabó de nuevo en sus manos en el 2019.

Esa misma temporada, la mallorquina se impuso también en el Omega Dubai Moonlight Classic. Ya en el 2023 llegaría su recordado éxito a La Sella Open. Su currículum profesional incluye asimismo el triunfo en el Zimmer Bimet Championship de 2019 integrado en el Symetra Tour y victorias en el Santander Golf Tour.

"Una victoria que significa mucho"

Ahora, la jugadora mallorquina siente que vuelve a estar en lo más alto tras imponerse a jugadoras con mucha más experiencia y en uno de los torneos señalados de la temporada. “Estoy muy feliz. Esto significa mucho. Estoy muy orgullosa”; confesó nada más recoger el trofeo. “El nivel era muy alto, con nombres ilustres. Sentí la presión y estoy orgullosa de cómo la manejé”

Para Nuria, “esto es muy especial. Tenía muchas ganas de ganar uno de estos torneos. Ya había ganado en equipo con Pauline (Roussin-Bouchard), pero hacerlo en individual es diferente. Y lograrlo aquí, en Estados Unidos, donde intento dar el salto al LPGA, me demuestra que puedo rendir bien en estos campos”.

Con un premio de 2 millones de dólares en juego, el Aramco Houston Championship se convierte en el mayor éxito profesional de la mallorquina y un impulso de confianza para lo que está por venir. “Espero poder ganar más torneos de este tipo… victorias como esta me motivan para seguir creciendo”, comentó la golfista mallorquina.