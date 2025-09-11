Nuria Iturrioz encabeza a las estrellas en La Sella Open 2025

La española Nuria Iturrioz, quien el pasado domingo logró el quinto título de su carrera en el Ladies European Tour, será una de las numerosas estrellas que participarán en la tercera edición de La Sella Open, que se celebrará del 18 al 21 de septiembre en La Sella Golf, en Dénia, España.

Iturrioz, campeona en la primera edición de La Sella Open en 2023, llegará al torneo llena de confianza tras hacer tres birdies en los últimos cinco hoyos en Houston el fin de semana pasado, superando por dos golpes a la inglesa Charley Hull y rompiendo una sequía de títulos que se remontaba precisamente a su victoria en Dénia hace dos años.

Con una bolsa en premios de 1.000.000 €, la más alta de cualquier torneo femenino en España, La Sella Open contará con un elenco de talento tanto local como internacional, incluyendo a Helen Briem, Laura Fuenfstueck, Céline Herbin, Mimi Rhodes y Shannon Tan.

Helen Briem será una de las jugadoras que acudan al torneo que se juega en Denia / LET

"Muy buenos recuerdos"

“Estoy muy emocionada de volver porque tengo muy buenos recuerdos. Creo que es un gran campo de golf y estoy deseando dar lo mejor de mí.”, decía la jugadora mallorquina, que se impuso hace dos años. “En La Sella Open se esfuerzan mucho por hacernos sentir cómodas, siempre están preguntándonos cómo pueden mejorar, y sé que están haciendo todo lo posible para que el torneo tenga el nivel de un Major.”

Iturrioz recuerda con mucho cariño su victoria en La Sella Open, en 2023 / LET

Elegido Torneo del Año por las jugadoras en 2023 y reconocido por ofrecer los Mejores Servicios a Jugadoras en 2024, La Sella Open se ha consolidado rápidamente como un referente en la promoción del golf femenino, elevando los estándares en todos los aspectos del evento.

Además del récord en premios, todas las jugadoras que no pasen el corte recibirán 1.000 €, una muestra más del compromiso con las profesionales del circuito. La actual campeona, Helen Briem, quien logró una victoria arrolladora en su debut en el LET el pasado verano, también expresó su entusiasmo por volver a defender el título este año.