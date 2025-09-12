Los número uno se citan con Lebrón y 'Stupa' en las semifinales de París

El Premier Padel Alpine Paris Major ya tiene a sus semifinalistas y, como no podía ser de otra manera, los números uno del mundo volvieron a dejar su sello en la Philippe Chatrier.

Agustín Tapia y Arturo Coello confirmaron su reinado con una victoria sólida ante Javi García y Javier Barahona (7-5 y 6-1). El primer set fue intenso y exigente, pero la dupla hispano-argentina aceleró en el segundo para imponer su autoridad y sellar el pase. Su próximo obstáculo serán Franco Stupaczuk y Juan Lebrón, que avanzaron con un contundente 6-1 y 6-1 sobre Fran Guerrero y Javi Leal.

En la parte baja del cuadro, Fede Chingotto y Ale Galán pasaron ronda tras la retirada por lesión de Edu Alonso y Jairo Bautista, y se medirán a Mike Yanguas y Coki Nieto, verdugos de Gonzalo Rubio y Javi Ruiz por 6-0 y 6-4.

Las cuatro primeras parejas del ranking estarán en las semifinales, con un domingo que promete máxima tensión y que podría coronar un nuevo título de Tapia y Coello, la dupla que marca el ritmo del pádel mundial.

El gran salto de Tamara Icardo

En el cuadro femenino, la gran noticia lleva sello español. Tamara Icardo volvió a brillar en París un año después de haber alcanzado los cuartos en su regreso a la pista de Roland Garros tras una dura lesión. Esta vez, junto a Marta Ortega, firmó un triunfo de prestigio: 7-6 y 6-2 ante las campeonas del P1 de Madrid, Bea González y Claudia Fernández, en un maratón de dos horas y media. Una victoria que consolida su crecimiento y la devuelve a unas semifinales de Premier Padel.

Allí se medirán con las líderes del ranking, Paula Josemaría y Ari Sánchez, que eliminaron por 6-2 y 6-4 a Bea Caldera y Carmen Goenaga.

En la otra semifinal, Delfi Brea y Gemma Triay, ya aseguradas en el número dos del ranking, se enfrentarán a Andrea Ustero y Sofía Araújo tras imponerse con autoridad en sus respectivos partidos.