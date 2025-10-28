Los nuevos retos del periodismo deportivo, a debate en Pamplona

Bajo el título 'Nuevos retos para el periodismo deportivo', los periodistas Joan Vehils (director de SPORT), Natalia Torrente (AFE) y Carlos Arribas (El País) disertaron en Pamplona sobre los desafíos a los que se enfrenta el periodismo, en plena transformación digital y con la inteligencia artificial cada vez más cerca de las rutinas diarias de los periodistas.

Organizada por 'Deporte y sociedad', y con el inestimable apoyo de ASVONA, la asociación de voluntarios olímpicos de Navarra, la charla se llevó a cabo en el Hotel Iruña Park bajo la batuta de Iñaki Ciordia, director de contenidos de Radio Marca Navarra, y con la presencia de Carmelo Paniagua, presidente de la Federación Española de Patinaje y vicepresidente de Deporte España, que ejerció de anfitrión.

Los tres ponentes destacaron que el mundo del periodismo se enfrenta a retos que hace unos años eran directamente impensables: a la transformación digital que sigue en pleno proceso se une ahora la llegada de la inteligencia artificial (IA), que amenaza con transformar radicalmente el trabajo diario de miles de periodistas en todo el mundo.

Carmelo Paniagua, en Pamplona / -

Joan Vehils destacó que uno de los grandes desafíos de los periodistas deportivos hoy en día es combinar la información con el entrenenimiento: ser amenos sin perder el rigor periodístico; tener la capacidad de entretener y seducir al lector sin por ello perder la seriedad y la capacidad crítica de los buenos periodistas.

Arribas, por su parte, destacó la importancia de vivir sobre el terreno aquello que se va a contar, con la experiencia que le da haber cubierto numerosas ediciones del Tour de Francia, los Juegos Olímpicos y los Mundiales de atletismo, entre otros grandes eventos.

Torrente también se refirió a la importancia del rigor, el análisis y la investigación periodística. Tras su paso por Mediapro, Torrente fue una de las periodistas que más y mejor explicó los detalles del 'caso Rubiales', cuando el ex presidente de la Federación besó sin consentimiento a Jennifer Hermoso tras ganar el Mundial de 2023. Desde Relevo, Torrente ofreció informaciones que ayudaron a desvelar todos los entresijos del caso.