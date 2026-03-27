Nuevo susto con Tiger Woods: arrestado tras sufrir un aparatoso accidente de coche en Florida

Tiger Woods volvió a protagonizar un gran susto este viernes en Florida. El legendario golfista estadounidense se vio implicado en un accidente de tráfico en Jupiter Island, la zona en la que reside habitualmente, en un siniestro en el que se vieron involucrados dos vehículos y uno de ellos acabó volcado sobre la calzada.

Según las primeras informaciones, el accidente se produjo alrededor de las 14:00 hora local en Beach Road, en Jupiter Island. La oficina del sheriff del condado de Martin confirmó el incidente poco después, mientras que desde el lugar de los hechos comenzaron a llegar las primeras imágenes del siniestro, con un SUV volcado sobre el lado del conductor junto a una grúa de plataforma.

Según TMZ, las autoridades aseguraron que Woods salió del vehículo por la ventanilla del copiloto y que los agentes llegaron poco después al lugar del accidente. Según su testimonio, los agentes apreciaron que el golfista presentaba un estado de aparente aturdimiento y letargo.

El test de alcoholemia practicado en el lugar arrojó un resultado de 0,00%, por lo que el sheriff señaló en su comparecencia que no creía que Woods estuviera bajo los efectos del alcohol, sino presuntamente de algún tipo de medicación.

Tras ello, Woods fue arrestado y trasladado a dependencias policiales, donde, según las autoridades, se negó a someterse a una prueba de orina.

Por ese motivo, fue fichado por conducción bajo los efectos de sustancias y por rechazar el análisis solicitado.

¿Sin heridos graves?

Un testigo presencial explicó que parecía tratarse de un choque entre dos coches y aseguró que no daba la impresión de que nadie hubiera resultado gravemente herido. Ese mismo testigo afirmó haber visto a Tiger Woods en la escena y señaló que aparentemente se encontraba bien. Poco después, los bomberos del condado confirmaron que ninguno de los implicados presentaba lesiones.

El accidente vuelve a poner el foco sobre Woods, que por tercera vez se ve envuelto en un episodio de tráfico. El recuerdo inevitable es el gravísimo percance sufrido en febrero de 2021 en California, cuando el ganador de 15 majors padeció lesiones devastadoras en la pierna derecha y estuvo incluso cerca de perderla. Aquel episodio cambió por completo el rumbo final de su carrera.

Desde entonces, el estadounidense ha reducido al mínimo su presencia en el circuito. A sus 50 años, Woods no disputa un torneo oficial desde 2024, después de que una lesión en el tendón de Aquiles le dejara en el dique seco durante el último año.

Aun así, en las últimas semanas se especulaba con la posibilidad de que pudiera forzar para intentar llegar al Masters de Augusta, previsto del 9 al 12 de abril.

Tiger fue detenido y condenado por conducción temeraria, alegando que tomaba medicación para evitar el dolor / ACB

Reaparición

En los últimos días, de hecho, Woods había reaparecido en la TGL, la competición indoor que impulsó junto a Rory McIlroy, aunque su situación física seguía rodeada de incógnitas. También figura inscrito en el US Senior Open de este año, programado para julio en Ohio, pero todavía no ha confirmado si estará en condiciones de competir.

El nuevo accidente, por fortuna, no dejó heridos, al menos según las primeras estimaciones; pero vuelve a reactivar la preocupación alrededor de una de las figuras más icónicas de la historia del deporte mundial.