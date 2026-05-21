El nuevo presidente de Industrias, a los árbitros: "Sois unos sinvergüenzas. No servís ni para basureros, porque sois basura"

No ha podido empezar con peor pie Julio Gómez al frente de Industrias Santa Coloma, tras la despedida del fundador Vicenç Garcia 51 años después de fundar Industrias Santa Coloma allá por 1975. La bondad, la educación y la grandeza del menorquín parecen haberse olvidado en la figura del CEO de Everest, quien lleva meses ayudando y ya es el nuevo máximo mandatario.

Aunque no puede servir como descargo ante semejantes barbaridades, el conjunto colomense se quedó fuera de los play-offs por el título el pasado domingo por un doble-penalti fruto del Videoarbitraje (4-4). A tres segundos del final, los colegiados acertaron en esa acción dudosa y en la repetición del lanzamiento por adelantarse Frezzatto en el lanzamiento de Joao Salla.

Sin embargo, la actuación de Alberto Carrión y Jesús Almeida fue lamentable, con una interpretación de las faltas acumulativas que perjudicó mucho a los locales. Parece increíble que Industrias no lanzase ningún '10 metros' y precisamente fuese derrotado por una sexta falta. Dicho todo esto, la actuación de Julio Gómez fue nefanda.

Vicenç Garcia merece todo lo bueno que le pase / INDUSTRIAS SANTA COLOMA

Precisamente casi de forma paralela a la despedida de Vicenç Garcia como uno de los grandes caballeros del deporte español, el nuevo 'jefe' de Industrias mostró un arsenal de defectos que deberá pulir por el bien de la emblemática entidad colomense. Clasista, arrabalero e indigno del nuevo cargo que ocupa. Y si no, echemos un vistazo al acta.

"Una vez finalizado el encuentro y mientras los árbitros se disponían a acceder al vestuario, se acerca corriendo un individuo que se dirige a nosotros a viva voz en los siguientes términos: "'Soy el nuevo presidente del Santa Coloma y sois unos sinvergüenzas. No valéis para arbitrar y me voy a encargar de que no lo hagáis'", comienza la redacción.

La segunda parte es aún peor. "'Si trabajara en la Federación, no volvéis a arbitrar nunca más, sinvergüenzas. No valéis ni para trabajar en un Mercadona. No valéis ni para basureros, porque sois basura. Todo lo que os pase es poco", añade el texto. Y aún hay más.

"Una vez nos encontramos en el aparcamiento para abandonar las instalaciones acompañados por una pareja de la policía local, esta persona que se presentó como 'nuevo presidente del club local' aparca en la salida del aparcamiento, bloqueándonos la salida. Mientras nos encontrábamos dentro del vehículo, se dirige hacia nosotros desde la puerta de su vehículo con diferentes gritos que no llegamos a escuchar por el escándalo ocasionado por aficionados del club local. Finalmente, la fuerza pública interviene para que dicha persona retire el vehículo, pudiendo abandonar las instalaciones tras varios minutos de espera", es el fin de fiestas.

La saldrá caro a Julio Gómez antes de debutar como presidente el 1 de julio: "Los hechos deben ser considerados como falta grave tipificada en el artículo 145.3.a) del Código Disciplinario. Hubo insultos u ofensas reiteradas y actos de desprecio hacia el equipo arbitral que podrían considerarse vejatorios, acompañados de una actitud por la que tuvo que ser sujetado por varios integrantes del club local. Por ello, procede imponer una sanción en su grado medio, por lo que se suspende a Julio Gómez por tres meses".

Nada que decir. Una cosa es criticar el trabajo de los colegiados, a quienes tampoco ayudan las enormes lagunas en el videoarbitraje y otra muy diferente es el insulto, la amenaza, la vejación o un clasismo inaceptable de estos tiempos. ¿Qué pasa con los basureros o con los trabajadores de un supermercado? Seguro que no tienen menos clase que él.