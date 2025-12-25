Nuevo año, mismas metas: la selección española de waterpolo, a por el Europeo

"Haced lo que queráis pero hay que ganar". Con esta frase sencilla pero contundente arengaba David Martín a sus hombres. No era durante un partido, sino antes del tercer cuarto de un partidillo contra Estados Unidos que servía como sesión de entrenamiento en las piscinas del CAR de Sant Cugat. Dicho y hecho. Remontaron un marcador adverso para acabar con un 18-17 en el marcador.

Un ejemplo con el que se resume el espíritu de esta selección que se convirtió el pasado verano en campeona del mundo y que aspira a revalidar el título de campeones de Europa del 10 al 25 de enero en Belgrado. "Define muy bien lo que es este equipo, un equipo muy ganador, has de ser así tanto en los entrenamientos como en la competición para conseguir lo que queremos, que es ganar", afirmaba a SPORT Álvaro Granados, una de las piezas clave de esta selección.

Miguel de Toro, quien a sus 32 años es uno de los veteranos de este equipo, hacer llegar a los más jóvenes esta esencia, "lo mismo que nos intentaron transmitir a nosotros en su día, cuando éramos los más jóvenes".

Miguel de Toro y Biel Gomila, en el CAR de Sant Cugat / Dani Barbeito

Para Granados, jugador del ProRecco italiano, llegar al Europeo como defensores del título no supone una presión añadida, "porque ya nos la ponemos nosotros". "Tenemos la ventaja de saber cómo se han de hacer las cosas para ganar", argumentó, pensando en la gran cita que espera a la vuelta de las Navidades. Para su compañero y capitán de esta selección, Alberto Munárriz, "cada campeonato es distinto y han pasado otros muchos torneos", pero "tenemos ganas de demostrar, para empezar porque venimos de ser campeones del mundo y siempre tienes ganas de seguir teniendo ese buen sabor de boca".

El Mundial, un revulsivo

Para Munárriz, a 2025 no se le "puede pedir más". "Jugamos dos torneos, que eran la Liga Mundial y el Mundial y ganamos los dos, lo que fue increíble", comentó el navarro, recordando que "París para nosotros fue un palo muy duro y supimos levantarnos". Para Granados, "cuando acaba bien, bien está" y como su compañero de selección, tiene claro que el Mundial "puso una tirita" para que "el malestar que había en el equipo fuese menos", después de un año "duro y complicado" después de los Juegos Olímpicos de París.

Miguel de Toro pide su deseo para 2026 / Dani Barbeito

El de Terrassa tiene claro lo que le pide a 2026: "Ganar el Europeo de Belgrado", el mismo deseo que su compañero Miguel de Toro y que el resto del equipo, además del amor, el bienestar, la estabilidad o el éxito que esperan Biel Gomila y Edu Lorrio. Munárriz espera que este 2026 "vaya como el verano pasado, aunque hubo fases en el torneo en el que tuvimos dudas pero es nos hace crecer como equipo y esperemos que este año sea igual de bonito".

David Martín dará a sus hombres unos días para que puedan disfrutar de la Navidad. "No tendremos tanto tiempo como querremos con la familia pero siempre es importante poder y saber desconectar", explica Granados a SPORT. Para De Toro, "estas no serán las peores de todas las fiestas navideñas que hemos tenido", recordando que en el anterior Europeo viajaron a Zagreb el mismo día 1. "David comprende que tenemos que pasar tiempo con la familia, que es necesario", comenta el sevillano.

Habrá "tiempo para estar con la familia y disfrutar un poco", apuntó Munárriz, recordando que habrá "tres días para desconectar" aunque "sabemos que tenemos un objetivo luego y nos meteremos de lleno en lo que toca", después de este pequeño parón para las fiestas.