Las nuevas Guerreras de Rocamora debutan tras la 'era Ambros Martín'

La Real Federación Española de Balonmano tomó la difícil decisión de destituir a Ambros Martín el pasado 30 de enero después de que los resultados no acompañasen a la labor que se le encomendó de liderar la renovación de las Guerreras con el objetivo de recuperar viejos laureles. Lo cierto es que desde la histórica plata con Carlos Viver en el Mundial de 2019, el devenir de la selección no ha sido positivo.

De todas formas, se optó dentro de lo posible por una cierta continuidad con el nombramiento como nuevo seleccionador del hasta ahora responsable del equipo junior, un Joaquín Rocamora que también está considerado como uno de los mejores entrenadores femeninos y que cuenta con el respeto unánime del balonmano español.

El técnico rondeño se mostró entonces "muy agradecido a la confianza del presidente de la Federación (Paco Blázquez), quien me ha transmitido total apoyo en el proyecto. Y también doy las gracias al Atticgo Balonmano Elche, que ha entendido esta oportunidad personal y me ha dado todas las facilidades". Gracias a ello podrá compaginar ambos banquillos hasta final de temporada (las ilicitanas son séptimas en la Liga Guerreras Iberdrola).

Nacido el 7 de noviembre de 1985 en Orihuela, Rocamora se hizo cargo del cuadro ilicitano en enero de 2016 como sustituto del también exseleccionador José Ignacio Prades. Esa temporada lo salvó del descenso y empezó a construir un equipazo que alzó la Copa de la Reina y la Supercopa de España en 2021. El culmen llegó con la conquista de la EHF Copa Europea en 2024 tras vencer en la final al MSK Iuventa Michalovce eslovaco (22-20 en Elche y 22-28 en la vuelta).

Menos de un mes después de su nombramiento, el nuevo seleccionador debuta este miércoles a las 18.00 horas a domicilio contra Austria en la tercera jornada de la segunda fase de clasificación para el Europeo del próximo mes de diciembre. Las Guerreras llegan como líderes del grupo tras las 'palizas' ante Israel (22-38) y Grecia (35-15), aunque su rival también ganó los dos primeros partidos.

Con dos billetes en cada grupo, ganar este miércoles sería sinónimo virtual de clasificación. "Tenemos que ser conscientes de quienes somos y entender que nuestra manera de jugar conlleva un riesgo y me gustaría que fuéramos un equipo valiente, que aceptemos el error como una parte del juego, que no nos haga daño", comentó Rocamora en la previa.

Danila So es fundamental en las Guerreras / INSTAGRAM

"Queremos ser protagonistas tengamos o no el balón, que sean los contrarios los que tengan que adaptarse a nuestra forma de jugar.Tenemos jugadoras con una gran capacidad táctica a nivel defensivo y debemos aprovecharlo para hacer que los partidos sean vivos. Tenemos muchas jugadoras que no llegan a los 25 o 26 años, en cierto modo lo que le falta al equipo es veteranía", añadió el seleccionador.

Las Guerreras deberán doblegar tanto en Viena y también en Algeciras a un conjunto austríaco en el que regresa la lateral izquierdo Johanna Reichert, segunda máxima goleadora de la Bundesliga alemana, tras recuperarse de la lesión en un pie que le obligó a perderse el Mundial. También se ha recuperado a tiempo su compañera de posición Katarina Pandza, del Podravka croata