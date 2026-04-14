Las dos nuevas estrellas de la marcha española 'asustan' incluso a María Pérez

"Hay dos niñas que pueden hacer historia. Son buenísimas y tienen muchísimo carácter", comentó a SPORT una de las estrellas históricas de la marcha española. De eso hará tres o cuatro años. Eran Sofía Santacreu y Aldara Meilán, los nuevos iconos de la marcha española.

Ambas nacieron en 2006. La lucense Meilán ha iniciado su segundo año en Madrid a las órdenes de José Antonio Quintana (el primer entrenador del tetracampeón mundial extremeño Álvaro Martín) y la catalana Santacreu se entrena desde siempre con Alejandro Aragoneses.

"Los planes son los Juegos de Brisbane'32, pero... ¿Y si hacen obligatorio llevarlas a Los Ángeles?", preguntó SPORT en enero a Pepe Peiró en Madrid. "A ver, es que son muy buenas, pero tienen 19 años. Paso a paso. Nada de presión con ellas", respondió el director deportivo de la RFEA.

La historia de Sofía Santacreu es curiosa. Además del atletismo, siempre ha sentido pasión por la cultura y, con tan solo 14 años, aprovechó el confinamiento por el Covid para escribir "Entrena con Sofía" (Somos Libros), cuyos beneficios fueron para organizaciones benéficas.

Pasó lesionada parte de 2024, al igual que Aldara Meilán en 2025 casi recién llegada a Madrid. La barcelonesa cumplió 20 años en febrero y la gallega no cambiará el primer dígito hasta el 2 de octubre. El domingo maravillaron en su debut como internacionales absolutas.

Santacreu y Meilán se fueron a por el bronce en la media maratón de la Copa del Mundo en Brasilia con una mezcla de descaro, confianza e ilusión. Por detrás de la peruana Kimberly García León (32 años) y de la mexicana Alejandra Ortega (31).

Al final, la lucense fue bronce (1h:35.38) y la catalana, cuarta (1h:36.02), siendo clave para la plata de España con la renacida Lidia Sánchez-Puebla (21ª con 1h:41.09), una Antía Chamosa que no tuvo su día (23ª con 1h:41.38) y la veinteañera Griselda Serret (27ª con 1h:42.52).

María Pérez vibró desde tierras granadinas y les envió un mensaje de felicitación a través de la RFEA. Les dijo que "había salido a entrenar, porque no quiero que me ganéis". La cuádruple campeona mundial y oro olímpico en el relevo debutará el 23 de abril en el Gran Premio Cantones de La Coruña con los 20 km marcha del Europeo de Birmingham como gran objetivo.

La pupila de Jacinto Garzón añadió una curiosa despedida: "Nos vemos en Birmingham". La de Orce tiene más claro que nadie el talento de Aldara Meilán y de Sofía Santacreu, aunque tendrán que ganarse el puesto con Chamosa, Sánchez-Puebla, Serret y Raquel González. Una pena que la onubense Laura García-Caro vuelva a tener problemas físicos.