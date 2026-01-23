La nueva era del Triatlón Mundial da su pistoletazo de salida en Marrakech

Marrakech (Marruecos) ha sido el escenario de la reunión anual interna de World Triathlon, un encuentro que ha servido como punto de partida al 2026, un año histórico para el Triatlón Mundial porque será el de transición hacia el nuevo ‘Triathlon World Tour’, un circuito global llamado a marcar un antes y un después en este deporte.

Este circuito ha surgido fruto de la alianza estratégica entre World Triathlon, el máximo ente federativo mundial del Triatlón, y PTO (Professional Triathletes Organisation), y arrancará oficialmente en 2027. Así que el año presente se utilizará como transición para probar formatos, reforzar los procesos de gobernanza y optimizar el calendario de cara a su lanzamiento.

Presentación del proyecto / World Trithalón

Precisamente esta transición ha sido el eje principal de la cita, que ha reunido a todos los trabajadores de World Triathlon, de 15 nacionalidades, y que se ha celebrado bajo el liderazgo del presidente de World Triathlon, el español Antonio Arimany. El encuentro se ha celebrado en la residencia de Sr. Elkhalil Binebine, inversor de la PTO y triatleta en activo.

2026, el principio del cambio

Desde que se alcanzó el acuerdo, la Federación es consciente de que el ‘Triathlon World Tour’ y la alianza a largo plazo con PTO serán los pilares centrales del nuevo ciclo del Triatlón. El presente año 2026 se utilizará como periodo de optimización de procesos, prestando especial atención a garantizar que la toma de decisiones se centre en los atletas, sistemas de ranking y clasificación armonizados y una narrativa comercial unificada que beneficie a ambas organizaciones (PTO y World Triathlon) y al ecosistema global del Triatlón.

“El acuerdo con PTO impulsará los eventos de participación masiva, atraerá a nuevas audiencias y mejorará la narrativa audiovisual y digital del Triatlón. Necesitamos evolucionar nuestra mentalidad y nuestra forma de trabajar para estar a la altura del nuevo liderazgo y de las estrategias aprobadas por el Comité Ejecutivo”, ha señalado Arimany.

¿Qué es el Triathlon World Tour?

Triathlon World Tour es el nuevo circuito mundial de Triatlón que integrará a partir de 2027 el actual T100 Triathlon World Tour, las Series Mundiales de World Triathlon y las Copas del Mundo, consolidando por primera vez las principales competiciones del calendario internacional bajo una única marca, estructura deportiva y oferta comercial.

El proyecto responde a la necesidad de evolucionar hacia un modelo más comercial y menos fragmentado y contempla una inversión específica en el desarrollo de un producto audiovisual renovado, con retransmisiones en directo a lo largo de todo el año, permitiendo reforzar de manera significativa la visibilidad del Triatlón a nivel internacional.