La 'nueva España' de Pere Varias hace historia negativa en el Europeo

La selección española dio bastantes pasos atrás en el debut de Pere Varias como seleccionador en un gran campeonato al terminar cuarta en el Europeo con una derrota ante Italia en la lucha por el bronce (1-3) en la defensa del título que logró en las tres últimas ediciones. De hecho, España también es la vigente campeona mundial.

España - Italia (hockey patines, Campeonato de Europa), 06/09/2025 CAMPEONATO DE EUROPA ESP 1 3 ITA Alineaciones ESPAÑA, 1 (1+0): Càndid Ballart (p.), Nil Roca, Eloi Cervera, César Carballeira, Sergi Llorca -cinco inicial-, Roc Pujades, Pol Manrubia, Martí Casas y Sergi Aragonès (1). ITALIA, 3 (1+2): Stefano Zampoli (p.), Francisco Ipiñazar, Alessandro Verona, Giulio Cocco, Davide Gavioli (1) -cinco inicial-, 'Checo' Compagno (1), Alberto Pozzato, Andrea Malagoli (1) y Andrea Borgo.

El torneo no tiene ni pies ni cabeza. Con ocho equipos divididos en dos grupos, todos pasaron a cuartos. Portugal perdió los tres partidos en la fase de grupos, eliminó en semifinales a una España que lo había ganado todo y este sábado se mide a Francia en la final a 'hora bruja' (22.45 h). Todo en menos de una semana y secuestrado a nivel televisivo. Aún hay más... este lunes empieza el Europeo femenino. ¿No se podrían haber disputado los dos a la vez? ¿O no hay hoteles? ¿Por qué se juega en Paredes, una localidad con menos de 20.000 habitantes?

España no logró recuperarse del mazazo del viernes en las 'semis'. Los de Pere Varias empataron contra los lusos (2-2) con un gol de César Carballeira a 29 segundos del final y perdieron en la tanda de penaltis al fallar el sexto Pol Manrubia (campeón de la Champions con el Barcelos y nuevo fichaje del FC Porto) y anotarlo el capitán de los 'dragôes', Gonçalo Alves.

Además del nuevo proyecto a las órdenes de Pere Varias, tampoco hay que olvidar que quizá los dos mejores jugadores españoles de la actualidad han sido baja en el Europeo. El azulgrana Ignacio Alabart renunció para recuperarse de los problemas que arrastró antes de las eliminatorias por el título en la OK Liga y el exbarcelonista Pau Bargalló (Benfica) está lesionado.

Nil Roca trata de marcharse de Ipiñazar / RFEP

No obstante, es la primera vez que España queda fuera del podio continental en los últimos 75 años, desde que acabó cuarta en Milán en 1950. Desde entonces, 19 oros, 15 platas y cinco bronces en 39 ediciones en una racha que se ha roto este fin de semana en Paredes con la derrota este sábado por 1-3 contra la 'azzurra'.

Cansada (su semifinal acabó al borde de la medianoche lusa) y falta de acierto, la selección española no empezó bien y la insistencia italiana encontró el premio a los 16 minutos, con un tanto de 'Checo' Compagno (ex del Reus y ahora en el Lodi), quien levantó la bola ante Càndid Ballart. El italiano rozó el 'doblete', pero el azulgrana Sergi Aragonès empató con un misil a los 18 minutos.

España recuperó la confianza e hizo méritos para dar la vuelta al marcador antes del intermedio. Lo impidió el meta Stefano Zampoli (Trissino) con grandes intervenciones a disparos de Aragonès, César Carballeira (Liceo) y Martí Casas (Reus). El seleccionador italiano Alessandro Bertolucci movió el árbol en el descanso y su equipo recuperó el control a medida que pasaron los minutos.

Los nervios empezaban a marcar las acciones cuando Davide Gavioli (Trissino) aprovechó una descoordinación defensiva para anotar el 1-2 desde la izquierda. Pere Varias quiso repetir la fórmula que permitió a Carballeira empatar en 'semis' contra Portugal, pero no hubo suerte y Andrea Malagoli (Lodi) anotó el 1-3 a puerta vacía.