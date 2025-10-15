Brompton lanza la Electric T Line, su bicicleta eléctrica más ligera y avanzada hasta la fecha

Brompton, el fabricante londinense de la icónica bicicleta plegable, ha dado un nuevo paso en su apuesta por la movilidad urbana con la presentación de su nueva gama Brompton Electric, equipada con el sistema inteligente e-Motiq. La compañía británica redefine así su concepto de bicicleta eléctrica: un equilibrio entre potencia, ligereza y portabilidad, fabricado artesanalmente en Londres.

La gran protagonista del lanzamiento es la Electric T Line, la bicicleta eléctrica plegable más ligera jamás creada por la marca. Pesa solo 11,2 kilos sin batería y 14,1 con ella, un hito que marca un antes y un después en el sector. Construida en titanio y carbono, la T Line incorpora por primera vez asistencia eléctrica en la línea más exclusiva de Brompton, alcanzando una autonomía de hasta 90 kilómetros.

“Las ciudades no se detienen, y nosotros tampoco”, asegura Will Carleysmith, director de Diseño e Ingeniería de Brompton. “La nueva gama Electric es más ligera, más inteligente y más divertida que nunca. Hemos mantenido todo lo que la gente ama de Brompton —la portabilidad, la ingeniería, la diversión al montar— y le hemos sumado inteligencia y ligereza para hacerla más fácil y más emocionante.”

Un sistema eléctrico que aprende del ciclista

El corazón de esta nueva generación es el sistema patentado e-Motiq, desarrollado internamente por Brompton. Este conjunto combina un motor trasero de 250 W, un sensor de torque y una batería desmontable de 345 Wh calibrados para ofrecer la misma asistencia en todas las gamas.

Entre sus novedades destacan el Modo Start Assist, que facilita las arrancadas en pendientes o cruces, y el Modo Walk Assist, que impulsa la bicicleta hasta 6 km/h cuando se camina junto a ella.

El sistema no solo ofrece potencia, sino también inteligencia adaptativa. Durante los primeros 100 kilómetros, la bicicleta aprende el estilo de conducción del usuario. A partir de ahí, cada 6 km adicionales ajusta de forma progresiva los niveles de asistencia y las estimaciones de autonomía. Toda la información se muestra en el nuevo panel e-Motiq del manillar, que ofrece datos en tiempo real, control de luces y conexión con la App Brompton Electric para actualizaciones inalámbricas y predicciones de autonomía más precisas.

Ligereza, portabilidad y diseño urbano

Uno de los sellos de identidad de Brompton es su capacidad para plegarse en pocos segundos. En esta nueva gama, el sistema SuperRoll+ mejora aún más el desplazamiento y transporte de la bicicleta, tanto en interiores como en exteriores. En menos de 20 segundos, la Electric T Line se transforma de una bicicleta lista para la carretera a un paquete compacto, ideal para trayectos puerta a puerta.

La ligereza y portabilidad no sacrifican la durabilidad. Cada bicicleta está fabricada a mano en Londres y sometida a pruebas de resistencia y seguridad que superan los estándares europeos. Además, todas las Brompton Electric cuentan con certificaciones UL2849 y EN15194, y una garantía de tres años para el sistema eléctrico.

Brompton ofrece la gama más amplia de materiales y acabados de su historia. Desde los marcos de titanio ultraligero hasta una nueva colección de equipaje eléctrico a medida, cada modelo puede personalizarse para adaptarse al estilo de vida del ciclista urbano. La marca combina así su herencia artesanal con la ingeniería moderna y una clara vocación estética.

Un fenómeno global sobre dos ruedas

Con 1,2 millones de bicicletas vendidas desde su creación y presencia en 47 países, Brompton es mucho más que una marca: es una comunidad internacional de entusiastas del ciclismo urbano. En 2024, se celebraron 1.292 eventos en 98 ciudades, con más de 27.000 horas de pedaleo compartido y 8,2 millones de calorías quemadas. Solo en Londres circulan ya más de 80.000 bicicletas Brompton, y el 80 % de su producción se exporta fuera del Reino Unido.

La nueva gama Brompton Electric, incluida la T Line Electric, estará disponible para pre-pedido en Europa a partir del 21 de octubre y a la venta general desde el 28 de octubre, tanto en brompton.com como en tiendas Brompton Junction y minoristas acreditados.

Con este lanzamiento, la marca británica abre un nuevo capítulo en la movilidad urbana: bicicletas plegables más ligeras, más inteligentes y tan elegantes como siempre.