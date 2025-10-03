La Nucía se consolida como la gran ciudad deportiva de España

La localidad alicantina de La Nucía continúa consolidándose como foco deportivo: a sus numerosas instalaciones deportivas y a las que están en construcción, suma la puesta en marcha del Foro de Turismo y Comunicación Deportiva que este jueves se estrenó en el Edifici dels Esports de la localidad.

El ciclo de charlas y conferencias contó con la presencia de Juan Ignacio Gallardo, director de 'Marca', Vicente Jiménez, director de 'As', Luis Villarejo, director de Deportes de la Agencia Efe, Javier Giraldo, coordinador jefe de SPORT y otros referentes del periodismo como el británico Paul Giblin, corresponsal en España de la agencia Xinhuan, o Jesús Álvarez, ex periodista de RTVE y presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva.

Javier Giraldo (SPORT), en La Nucía / La Nucía

El foro, que contó con la participación de 239 inscritos, 87 presenciales y 152 online de 18 países diferentes, organizado por ADESP (Asociación del Deporte Español), la Asociación Española de Prensa Deportiva (AEPD) y el Ayuntamiento de La Nucía con la colaboración de la Diputación de Alicante y la Consellería de Turisme de la Generalitat Valenciana, sirvió para destacar el enorme potencial del deporte como dinamizador turístico.

También sirvió para dar a conocer con más detalle los planes de futuro de La Nucía en clave deportiva: los explicó su alcalde, Bernabé Cano, que también ocupa el cargo de diputado provincial de Deportes de Alicante. Cano ofreció detalles sobre su proyecto para invertir un total de 600 millones de euros en instalaciones deportivas en La Nucía, que contará en dos años con 900.000 metros cuadrados dedicados al deporte, para convertir La Nucía en un foco internacional de formación y entrenamiento de deportistas.

Bernabé Cano y José Hidalgo, en La Nucía / La Nucía

Cano también destacó la importancia de la educación y la formación (se prevé la construcción de dos colegios para que los jóvenes deportistas puedan formarse) y de la cultura, con la construcción de un gran auditorio en la cantera de la Serreta.

La apertura de la jornada contó con un vídeo de Alejandro Blanco, presidente del COE, en el que el dirigente gallego destacaba "la importancia de La Nucía en el mundo deportivo a nivel nacional e internacional".

Alejandro Blanco, en su video / La Nucía

José Hidalgo, presidente de la Federación Española de Triatlón y de ADESP, aseguró que "el modelo de La Nucía, Ciudad del Deporte, debería ser un modelo de país, ya que somos un referente en el mundo del deporte con los mejores deportistas y tenemos que trabajarlo".

"Además, a nivel transversal como La Nucía uniendo deporte, empleo, educación, innovación, sanidad, investigación, etc, así como unir la iniciativa público-privada".

Los periodistas encargados de las ponencias destacaron el valor del periodismo de calidad frente a las 'fake news' y subrayaron que la prensa es fundamental para que deportistas y aficionados puedan seguir disfrutando del deporte.

Jesús Álvarez, en La Nucía / La Nucía

La importancia de conectar con los usuarios y aficionados, y la relevancia de poder contar los acontecimientos deportivos lo más cerca posible de los protagonistas también quedaron de manifiesto en las charlas de los periodistas.

La clausura del foro contó con la presencia de Luis Cervera, Director de Deporte de la Generalitat Valenciana y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Los asistentes al Foro de Turismo y Comunicación Deportiva / La Nucía

El foro de La Nucía aspira a convertirse en un evento de referencia, no solo sobre las nuevas formas de comunicación deportiva, sino también como un espacio de conexión con el turismo deportivo.