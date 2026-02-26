La Nucía, la ciudad que seduce al deporte mundial

Hay ciudades que viven el deporte como afición y otras que lo convierten en identidad: La Nucía (Alicante) pertenece a la segunda categoría. Este municipio de la Marina Baixa ha construido, con método y visión, un modelo que hoy se cita como referencia: instalaciones de primer nivel, una agenda constante de competiciones y una cultura deportiva que impregna la vida cotidiana.

El gran motor de esta transformación es la apuesta por una red de equipamientos capaz de albergar desde el deporte base hasta eventos de alto nivel. En La Nucía conviven la actividad diaria de clubes y escuelas con concentraciones, stages y torneos que atraen a deportistas de dentro y fuera de España.

SPORT pudo conocer de primera mano el enorme despliegue que está realizando la localidad alicantina para consolidarse como polo de referencia deportiva internacional: Joan Vehils e Iulene Servent, director y subdirectora de SPORT, respectivamente, visitaron La Nucía, con Bernabé Cano, alcalde; y Sergio Villalba, concejal de Deportes, como anfitriones.

Cano, anfitrión de SPORT en La Nucía / La Nucía

Ambos mostraron a SPORT los 450.000 metros cuadrados de la Ciutat Esportiva Camilo Cano, así como los proyectos de crecimiento de presente y futuro, que la convertirán en la “ciudad deportiva más grande de Europa”.

Además, Cano ofreció los detalles del resto de insalaciones, como la Academia de Tenis Ferrer, Skate Park, zona de Parkour, Pádel Point La Nucía, los campos de fútbol, los dos pabellones deportivos, el hotel-residencia de deportistas, el Edifici dels Esports, rocódromo, estadi Olímpic y pista de atletismo, así como las zonas educativas habilitadas en la propia ciudad deportiva: aula educación vial, aulas de FP del deporte.

"Es todo un honor que uno de los diarios deportivos referentes a nivel nacional venga a visitarnos", destacó el alcalde. Vehils, por su parte, agradeció la hospitalidad del alcalde.

"Nos habían hablado mucho de La Nucía y su apuesta por el deporte, pero hasta que no la visitas no te puedes hacer una idea de su dimensión y repercusión", destacó el director de SPORT.

Imagen de las instalaciones deportivas de La Nucía / La Nucía

La versatilidad, fundamental

La clave para que La Nucía se haya convertido en un punto central del mapa deportivo, con sus 20.000 habitantes, está en la versatilidad: espacios pensados para entrenar, competir y organizar grandes citas con logística profesional, algo que no es habitual en poblaciones de su tamaño.

Ese 'efecto llamada' se multiplica por el entorno: clima amable, conexiones fáciles con la Costa Blanca y un ecosistema turístico que facilita estancias largas. Para equipos y federaciones, reunir condiciones de entrenamiento, alojamiento y servicios en un radio tan corto es oro. Para la ciudad, supone un retorno directo: ocupación hotelera, actividad para la hostelería, visibilidad internacional y desestacionalización, uno de los grandes retos del turismo.

Los ponentes del Foro de Turismo y Comunicación Deportiva de La Nucía, el pasado mes de octubre / La Nucía

La Nucía ha logrado algo más difícil: que el deporte sea una herramienta de comunidad. La presencia constante de actividad —deportes de equipo, disciplinas individuales, pruebas populares, tecnificación— genera hábitos saludables y un sentido de pertenencia que se nota en la calle. Es una ciudad que entiende el deporte como educación, bienestar y proyección exterior al mismo tiempo.