“La Nucía Ciudad del Deporte” se consolida como el epicentro del negocio deportivo en España con el II Foro Nacional de Deporte y Turismo

La localidad de La Nucía se convertirá el próximo 21 de mayo en el punto de encuentro de los máximos referentes del sector deportivo y turístico en el II Foro Nacional "El Deporte y el Turismo como Industria Emergente en España". El evento, que se celebrará en el Edifici de l'Esport, analizará cómo esta industria genera ya más de 400.000 empleos y se ha convertido en un pilar clave de la economía del siglo XXI.

Liderazgo institucional y visión estratégica. La jornada será inaugurada por Bernabé Cano, alcalde de La Nucía e impulsor del proyecto "La Nucía, Ciudad del Deporte", quien ofrecerá una conferencia magistral sobre la transformación del municipio en un referente internacional. Entre los ponentes más destacados figuran:

José Antonio Montero (LALIGA) : El Director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de LALIGA analizará la exportación del modelo de negocio del fútbol español y su impacto en la imagen país.

: El Director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de LALIGA analizará la exportación del modelo de negocio del fútbol español y su impacto en la imagen país. Inmaculada Benito (CEOE) : La Directora de Turismo, Cultura y Deporte de la patronal española abordará las claves para captar al viajero deportivo de alto valor.

: La Directora de Turismo, Cultura y Deporte de la patronal española abordará las claves para captar al viajero deportivo de alto valor. Gestión Autonómica: Una mesa redonda reunirá a los Directores Generales de Deportes de la Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón y La Rioja para debatir sobre la captación de grandes eventos como el Maratón de Valencia o la Vuelta a España.

La Nucía: Un polo de atracción para la inversión privada. Uno de los puntos fuertes del foro será la mesa redonda "Turismo La Nucía", donde participarán empresarios que están liderando la inversión en la Ciudad del Deporte:

Andrés Roldán (CEO de Marbella Football Center) : Cuya empresa ha financiado íntegramente el nuevo Soccer Center con campos de césped natural, convirtiendo a La Nucía en destino preferente para las pretemporadas de equipos de élite europeos.

: Cuya empresa ha financiado íntegramente el nuevo Soccer Center con campos de césped natural, convirtiendo a La Nucía en destino preferente para las pretemporadas de equipos de élite europeos. Coro Odriozola (CEO de Wavegarden) : Responsable de la construcción del primer parque de surf de España en la localidad. Con una inversión que supera los 40 millones de euros, esta instalación de olas artificiales atraerá a unos 200.000 deportistas anuales.

: Responsable de la construcción del primer parque de surf de España en la localidad. Con una inversión que supera los 40 millones de euros, esta instalación de olas artificiales atraerá a unos 200.000 deportistas anuales. Dora de Teresa Almenara (CEO Residencial Estudiantes): Lidera el proyecto de la nueva residencia para estudiantes y deportistas, que contará con capacidad para casi 300 huéspedes y servicios de alto rendimiento.

El foro explorará a través de cinco ejes fundamentales —Globalización, Turismo Deportivo, Innovación, Impacto Económico y Entretenimiento— el futuro de un sector donde el uso del Big Data, la IA y el auge de los eSports están redibujando las estrategias de negocio.

Sobre el evento:

Fecha : 21 de mayo de 2026.

: 21 de mayo de 2026. Lugar : Edifici de l’Esport, La Nucía (Alicante).

: Edifici de l’Esport, La Nucía (Alicante). Colaboradores: Diputación de Alicante y Generalitat Valenciana.

Noticias relacionadas

Más información e inscripciones: https://congresos.lanucia.es/