La Nucía acoge la primera edición del Foro Internacional de Turismo y Comunicación Deportiva

La primera edición del Foro Internacional de Turismo y Comunicación Deportiva se celebra este jueves, 2 de octubre, en la localidad alicantina de La Nucía: se trata de un foro donde estarán a debate los grandes retos del periodismo deportivo, con primeras figuras como los directores de 'Marca' y 'As', el coordinador jefe de SPORT o el director de Deportes de la Agencia EFE, entre otros.

El ayuntamiento de La Nucía aspira a convertirse en un foro nacional de referencia, no solo sobre las nuevas formas de comunicación deportiva, sino también como un espacio de conexión con el turismo deportivo, un tipo de turismo en auge a nivel global, que une la pasión por el deporte con el descubrimiento de nuevos territorios, creando oportunidades económicas y culturales para las ciudades que lo acogen.

En este sentido, el foro contará con la participación de Juan Ignacio Gallardo, director de 'Marca', Vicente Jiménez Navas, director de 'As', Javier Giraldo, coordinador jefe de SPORT, Luis Villarejo, director de deportes de la Agencia EFE, Gaspar Díez, redactor jefe de deportes de Europa Press y Paul Giblin, representante en España de la agencia de deportes china Xinhua.

También participarán en los debates y mesas redondas Israel Martínez, director general de Turismo de GVA, John Mora Williams, vicepresidente de la Comisión de Ciudades Inteligentes de AMETIC, Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Diputado Provincial de Deportes, José Manuel Plaza, director de Administración Pública de Telefónica; Felipe Martínez, presidente de la Real Federación Española de Boxeo, José Hidalgo, presidente de ADESP, Asociación del Deporte Español, Santiago Amaro, director General de Deportes de la Junta de Extremadura, Aitor Canibe, subdirector General de Alta Competición del CSD y Jesús Álvarez, presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva.