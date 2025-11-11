Nova Combat Pro: Las MMA Españolas ya tienen su primera marca propia

Las MMA españolas han vivido en los últimos años un crecimiento extraordinario al calor de megaestrellas de la UFC como Ilia Topuria, Joel Álvarez o Daniel Bárez, y para dar respuesta al ascenso imparable de este deporte, ha nacido la primera marca de MMA 100% española: Nova Combat Pro.

Este noviembre, Nova Combat Pro hace su presentación oficial como la primera marca española dedicada íntegramente a las artes marciales mixtas (MMA), con el objetivo de unir rendimiento, diseño y comunidad bajo una misma identidad.

La firma nace del recorrido de Javier Kaneda, emprendedor con más de quince años de experiencia en el cruce entre el e-commerce, el deporte y el diseño. Kaneda, ex CEO de otras marcas de deportes de contacto -donde llegó a multiplicar por tres la facturación de la compañía-, detectó una oportunidad clara en un mercado dominado por dos polos: las marcas que rinden en el gimnasio, pero carecen de identidad, y las que lucen bien en redes sociales, pero no soportan el uso real.

Una marca con alma de atleta

“La explosión de las MMA ha sido como la de una supernova, y eso me inspiró para emprender esta aventura”, explica el fundador de la marca. “Esta marca habla de lo que significa perseguir tus sueños, que tras muchos no, vendrá un sí, pero solo si decides ir en búsqueda de ellos” remarcó Javier.

“Queremos que se reconozca a los deportistas de boxeo, jiu-jitsu, grappling o MMA por lo que realmente son: atletas de élite, con disciplina, respeto y sacrificio. Son personas que también están en búsqueda de sus sueños, como cualquier otro deportista.”

Esta es una marca con alma de atleta y proyección global, dispuesta a convertirse en referencia y capaz de transformar y crear nuevas estrellas.

Una marca que apoya a las verdaderas estrellas, los atletas

Desde su lanzamiento, Nova quiere posicionarse en lo más alto del deporte de contacto en España, y por eso cuenta entre sus atletas esponsorizados con Rafael Calderón, Iker Cámara, los hermanos Joel y Cristian Amador, como así también jóvenes promesas, como la actual campeona de España y bronce mundial, Dea Celma, o las campeonas mundiales en jiu-jitsu como Ariadne Medina y Blanca Jodas, demostrando que Nova apoya desde los inicios. Su alcance, asimismo, no se limita solo a nuestro país, también a Latinoamérica, contando entre su elenco de deportistas con estrellas como Francisco Prado, luchador de UFC. “Javi me contactó, me enseñó los materiales y su idea, y me convenció desde el minuto 1. Y al probar el producto, no tenía ninguna duda: Nova Combat Pro va a revolucionar las MMA”, apunta Dea Celma, luchadora de MMA

Los valores de Nova

Rendimiento técnico real, diseño contemporáneo y valores compartidos —disciplina, resiliencia y sacrificio— son los tres pilares de Nova. La empresa crea ropa y equipamiento de alto rendimiento para practicantes de deportes de contacto.

Su objetivo, no obstante, no acaba ahí. Nova quiere crear una comunidad y ofrecer un valor diferencial, y por esa razón, estructura su oferta de producto en dos líneas principales:

● Origins, la línea base para el día a día, con prendas técnicas y streetwear minimalistas en blanco y negro, diseñadas para entrenar, vivir y resistir.

● Artists Series, una colección cápsula de ediciones limitadas que se desarrollarán junto a artistas, tatuadores, músicos o marcas afines, donde el deporte se une con la cultura y la creatividad.