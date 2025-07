El noruego Magnus Carlsen 'destroza' a ChatGPT: "Me rindo"

Magnus Carlsen, número 1 del mundo, retó a la inteligencia artificial a ganarle una partida de ajedrez. Concretamente al más que famoso ChatGPT, que no pudo hacer frente al ajedrecista noruego. Carlsen, en uno de sus viajes, volvió a demostrar que es el mejor del planeta sobre el tablero, aunque esta vez contra un ser no humano.

En una partida que duró menos de una hora, 53 minutos para ser exactos, el noruego se impuso a ChatGPT de manera apabullante: sin ceder ni una de sus piezas del tablero. Mientras Carlsen dejó todas sus piezas intactas, la inteligencia artificial fue perdiendo poco a poco todos sus peones, hasta quedarse con ninguno, como muestran las capturas de pantalla del 'competidor humano'.

"A veces me aburro mientras viajo", publicaba Carlsen en sus redes sociales, mostrando varias imágenes que resumían la evolución de la partida contra un rival 'diferente'. La propia inteligencia artificial no tuvo otra que rendirse ante el noruego: "Me rindo. Fue metódico, limpio y preciso", comentó una vez transcurridos los 53 minutos.

Carlsen, en vez de limitarse a aceptar los halagos, intentó perfeccionar la máquina contra la que se enfrentó, explicándole por qué no había conseguido hacerle frente durante la partida. "Jugó muy bien en la apertura, pero no logró seguirla correctamente", detalló a la IA.

Más allá de los halagos, el noruego pidió a ChatGPT una valoración más extensa de su rendimiento. "Tu juego demostró varias virtudes. Le felicito por su apertura, paciencia, conocimiento táctico y técnica de finales. Estimo su habilidad sobre 1800-2000 FIDE o USCF, incluso más alta si tu agudeza táctica se mantienen".

Una estimación que queda muy lejos de su verdadero nivel, situado en 2839 puntos ELO. No es la primera vez que un humano y un ordenador se enfrentan en este deporte. Uno de los duelos más míticos es el de Garry Kasparov contra 'Deep Blue', en 1996, en el que salió vencedor el ruso en seis partidas.

Otros duelos entre humano y ordenador

También hubo otras como la de Vladímir Krámnik contra 'Deep Fritz', en el año 2002, donde se dio un empate entre ambos rivales en ocho partidas. Ahora, con los avances de la inteligencia artificial y de la tecnología en general, Carlsen vuelve a poner en el foco este tipo de enfrentamientos, que siempre llaman mucho la atención.