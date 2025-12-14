Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mundial Femenino

Noruega hace historia y ya tiene la triple corona

Las escandinavas superan a Rusia con su quinto oro universal un año después de reinar en el Europeo y en los Juegos

El balonmano femenino es cosa de Noruega

El balonmano femenino es cosa de Noruega / EFE

SPORT.es

SPORT.es

Noruega reafirmó su primacía en el balonmano femenino con una trabajada victoria contra Alemania (20-23) en la final del Mundial que llega un año después de conquistar el oro olímpico y continental.

Alemania - Noruega (balonmano, Mundial femenino), 14/12/2025

MUNDIAL FEMENINO DE BALONMANO

20
23
Alineaciones
ALEMANIA, 20
(11+9): Katharina Filter (p.), Jenny Behrend (1), Viola Leuchter (4), Alina Grijseels (4), Emily Vogel (4), Antje Doll (1p.), Lisa Antl (1) -siete inicial-, Sarah Wachter (p.s.), Aimée Von Pereira, Nina Engel (1), Xenia Smits (1), Marie Steffen, Nieke Kuhne (1), Annika Lott (2), Julia Maidhof y Alexia Hauf.
NORUEGA, 23
(11+12): Katrin Lunde (p.), Emilie Hovden, Stine Skogrand, Maren Aardahl (1), Ingvild Bakkerud (3), Thale Deila (5), Anniken Wollik (2) -siete inicial-, Eli Marie Raasok (p.s.), Veronica Kristiansen, Live Deila, Henny Reistad (5), Nora Mork (3p.), Malin Aune (2), Kristine Breistol, Vilde Ingstad (2) y Selma Henriksen.
ÁRBITROS
Javier Álvarez Mata y Yon Bustamante (España). Excluyeron dos minutos a las alemanas Aimée Von Pereira (17:26) y Xenia Smits (29:00); y a las noruegas Thale Deila (22:03), Vilde Ingstad (27:42), Maren Aardahl (37:14) y Henny Reistad (40:50).
MARCADOR CADA CINCO MINUTOS
4-4, 7-6, 8-7, 9-9, 10-9, 11-11 (descanso), 12-14, 13-16, 15-17, 17-18, 19-20 y 20-23 (final).
INCIDENCIAS
Final del Mundial femenino de balonmano disputada ante unos 9.000 espectadores en el Rotterdam Ahoy (Países Bajos).

Quizá sea el único país en el que la retirada Stine Oftedal, la veteranísima Katrin Lunde (45 años), la mítica Nora Mork y la nueva referente Helly Reistad igualen (o superen) en importancia a los ídolos masculinos, con Sander Sagosen al frente.

Además, las escandinavas deshicieron el empate a títulos con una Rusia que sigue fuera de las competiciones por el caciquismo de las instituciones (¿qué pasa con Israel?). Las noruegas ya tienen cinco oros, uno más que las rusas... aunque es cierto que la Unión Soviética ganó tres.

Katrin Lunde brilló en su despedida de la selección noruega

Katrin Lunde brilló en su despedida de la selección noruega / EFE

En una final entre las dos únicas selecciones que seguían con pleno de victorias, las de Ole Gjekstad sufrieron mucho en una primera parte que su gran estrella Henny Reistad (máxima realizadora y mejor jugadora del torneo) cerró con cero goles de dos lanzamientos.

Buena parte de culpa la tuvieron Emily Vogel (tres goles además) y la poderosa Aimée von Pereira. Sin embargo, Alemania no se marchaba por el cerrojo espectacular que puso la veteranísima Lunde con 14 paradas el día de su adiós a la selección. Gracias a ella, el marcador reflejó un 11-11 al descanso.

El inicio de la segunda parte fue clave, ya que Reistad emergió con tres goles y lideró la primera escapada de cualquiera de los dos equipos (13-16, min. 38), a la que respondieron las teutonas aprovechando las exclusiones de Maren Aardahl y de la propia Reistad por un balonazo a la cara (17-17, min. 47).

Henny Reistad emergió en la segunda parte con cinco goles

Henny Reistad emergió en la segunda parte con cinco goles / EFE

Los momentos importantes son para las referentes del equipo y ahí aparecieron otra vez Reistad con dos goles clave y Lunde con más paradas decisivas que frustraron a las germanas. Noruega acabó ganando por 20-23 y cierra un espectacular ciclo de dos años en el que lo ha ganado todo.

Por su parte, Francia cedió el trono y tuvo que conformarse con el bronce, gracias a su victoria en la prórroga por 33-31 a Países Bajos en la lucha por la tercera posición. Víctimas de la irregularidad, unas jovencísimas Guerreras terminaron en decimocuarta posición.

TEMAS

