Nolito sorprende en El cafelito de Pedrerol: "Soy del Barça, pero tampoco soy tonto"

En el avance del episodio de esta semana de El cafelito de Josep Pedrerol, que se estrena este jueves a las 15:30 horas en Spotify y YouTube, Nolito sorprende al afirmar que habría jugado en el Real Madrid si alguna vez hubiera recibido una oferta.

El gaditano lo explica con total naturalidad al señalar que sus hijas "tienen que comer y estudiar, que son cosas que están muy caras", dejando claro que su prioridad siempre ha sido asegurar el bienestar de su familia.

"Soy del Barça desde pequeño, pero tampoco soy tonto"

Pedrerol le recuerda que es del Barça y le pregunta si lo haría "por comer", y Nolito responde que habría defendido los colores del Madrid con absoluta profesionalidad.

El exjugador explica que, aunque es culé desde niño, vive del fútbol y debe tomar decisiones que garanticen su futuro. Remata su reflexión con un "tampoco soy tonto", subrayando que su profesión exige pensar más allá del sentimiento.

Sevillista, pero dispuesto a jugar también en el Betis

La conversación avanza hacia su etapa en Sevilla, donde Pedrerol le pregunta si es más sevillista o bético. Nolito admite que es más sevillista, aunque reconoce entre risas que también habría jugado en el Betis si se lo hubieran propuesto.

El exfutbolista bromea con que sus declaraciones le van a "buscar un problemón" y que incluso le pueden "buscar la ruina", mostrando el tono distendido y espontáneo que caracteriza el podcast.

Un episodio que promete sinceridad y humor

El avance deja entrever que el episodio completo ofrecerá una conversación cargada de naturalidad y titulares potentes.

Nolito no esquiva ninguna pregunta y habla sin filtros sobre sus colores, sus decisiones profesionales y las oportunidades que habría aceptado si el fútbol se las hubiera puesto delante.