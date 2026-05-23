El Noia pasa por encima del Barça y habrá duelo decisivo en el Palau

El Barça deberá buscar el pase a semifinales de la OK Liga en el tercer partido de la eliminatoria ante el Noia Freixenet después de perder en Sant Sadurní en el segundo duelo de la serie (6-3). Los de Ricardo Ares estuvieron desde buen inicio por detrás en el marcador ante un Noia que jugó un partido de diez y con mucha eficacia en ataque.

Noia Freixenet - Barça (Cuartos play-off liga) OK Liga NOI 6 3 BAR Alineaciones Noia Freixenet Martí Zapater, Jan Curtiellas, Xavi Aragonés, David Gelmà y Xavi Costa - cinco inicial - Martí Salvadó, Aleix Esteller, Pablo Nájera, Toni Salvadó y Pau Andreu. Barça Carles Grau, Ignacio Alabart, Ferran Font, Marc Grau y Eloi Cervera - cinco inicial - Sergi Fernández, Pablo Álvarez, Álex Ortigosa, Xavi Barroso y Sergi Aragonés.

Ya en el primer minuto David Gelmà adelantó a los locales y pese a la respuesta de Alabart, Xavi Costa volvió a poner en ventaja a un Noia que no dejó ya la delantera en el marcador y que incluso llegó a ponerse con un contundente 5-1.

Los azulgranas consiguieron recortar distancias por medio de Aragonès y Font antes de los minutos finales y se lanzaron a tumba abierta en los últimos minutos para intentar apretar todavía más el partido, pero volcados en ataque recibieron la estacada final a pocos segundos para el final con el 6-3 definitivo de Gelmà.

Victoria de prestigio y de serio aviso de un Noia que vendió muy cara su derrota en el primer partido y que superó y de manera contundente en el segundo, que además sirvió para homenajear a Aleix Esteller, emblema del club que deja el hockey a final de temporada, y despedir también tanto a Crutiellas como Nájera que no seguirán en el Noia.

En el Barça, la duda es si Llorca podrá estar en el partido decisivo. Su fuerte caída en la final de la Champions le dejó el hombro tocado y nuevamente fue Ortigosa quien ocupó su plaza, aunque sin participación en el partido. El equipo azulgrana llega con la gasolina en reserva y mucho tendrá que mejorar según lo mostrado este sábado en el Ateneu para poder estar en 'semis'.

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Este próximo martes (20:30h) el Palau dictará sentencia. "Hoy no hemos estado bien. Los Play-offs van de ganar o perder y ahora lo que tenemos que hacer es recuperarnos mental y físicamente para estar al 100% el martes y pasar a semis" explicó Ricardo Ares tras el partido, confiado de poder ganar el tercer y definitivo punto de la serie de cuartos de final.