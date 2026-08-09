La ‘niña’ Anna Huang hace historia en el PIF London Championship

La jovencísima jugadora de 17 años, la canadiense Anna Huang, se llevó la victoria con 270 impactos (-22) en el PIF London Championship tras superar a la gran ídolo local, la inglesa Charley Hull (-20) y lograr un hito sin precendetes en el circuito femenino europeo (LET).

Huang se adjudicó su cuarto título del Ladies European Tour (LET) en tan solo 11 meses. Fue una emocionante batalla entre la joven de 17 años y la favorita local, Charley Hull. Huang, que lideró desde la primera ronda, comenzó el día con una ventaja de tres golpes y logró birdies en los hoyos 6 y 8 antes de un bogey en el 9.

Huang consiguió un birdie en el 15 para mantenerse al frente, pero su bola cayó al agua en el 16 y embocó un putt crucial para bogey. Mientras tanto, la inglesa Hull hizo birdie para tomar la delantera.Sin embargo, en el 17, Hull hizo cuatro putts y un doble bogey, lo que permitió a Huang recuperar la ventaja. La canadiense embocó su putt para eagle en el último hoyo para ganar con una puntuación de 22 bajo par.

Huang celebra la victoria con sus padres en Golf Centurion, la cuarta de la temporada / LET

"La vuelta más emocionante"

“Probablemente fue la ronda de golf más emocionante de mi vida, ¡fue una locura! No tengo palabras. Estoy alucinada”, dijo Huang. “Sabía que superar tres hoyos difíciles no sería fácil, así que intenté concentrarme en cada golpe porque en el golf cualquier cosa puede pasar y me mantuve firme en mi juego.

Ese fue el cuarto título de Huang en el LET, tras haber ganado el primero en el La Sella Open de 2025, seguido de cerca por el Lacoste Ladies Open de Francia de 2025. La canadiense se alzó con su tercer título en la Lalla Meryem Cup en mayo, antes de triunfar en el PIF London Championship de 2026.

La inglesa Charley Hull ejecuta un golpe durante la última vuelta, en lucha por la victoria, que cayó del lado de la canadiense / LET

Huang, con tan solo 17 años, nueve meses y 10 días, se convierte en la jugadora más joven en ganar cuatro títulos del LET, superando el récord anterior de Lydia Ko, quien lo logró con 18 años, cuatro meses y 20 días.

Luna Sobrón, la mejor española

Luna Sobrón logró su mejor resultado de la temporada en el Ladies European Tour (LET) del 2026 después de acabar en un destacado sexto puesto, con 280 golpes (-12) en su 120 aparición en el Tour desde qe llegó hace 10 temporadas.

Sobrón firmó el mejor resultado en el LET Golf con su sexto puesto en el PIF London Championship / LET

La jugadora mallorquina de 32 años, se codeó con las mejores en el torneo impulsado por el Fondo de Inversión Saudí, el mismo que patrocina el LIV Golf, después de firmar cuatro tarjetas de 71, 70, 70 y 69 golpes, para empatar en la sexta plaza con la inglesa Hewson.

Por detrás de Sobrón, Ana Peláez acabó en el puesto vigesimosegundo, con 289 (-3) mientras Marta Sanz, lo hacía en el puesto 31 (-1).