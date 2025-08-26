Nil Roca, a punto de disputar el Europeo: "Quien dé por muerta a Italia comete un error"

Nil Roca, jugador de la selección masculina, disputará el próximo Europeo, con el objetivo de mantener al combinado español en la cima continental. Con una trayectoria consolidada en la élite del hockey sobre patines, conversa con SPORT sobre las aspiraciones del equipo antes de viajar a Portugal.

¿Cómo te sientes a nivel personal antes de llegar al Europeo?

Me siento muy bien, tanto físicamente como emocionalmente. Me hace mucha ilusión este Europeo, al final llevo ya muchos años, pero la motivación no se acaba, estoy contento con el grupo y con ganas de que empiece.

¿Cómo ves a Portugal que viene de alzarse campeona en la GoldenCat y a Francia que se ha visto preparada para estar a la altura de ser ganadora?

Portugal, como afición, viene muy fuerte y lo ha demostrado; no espero menos de ellos. Considero que la selección, aunque ha cambiado algunas piezas, sigue siendo fuerte y creo que será más difícil, porque hay muchas cosas que hay que ganar. Nosotros vamos a intentarlo y creo que estamos para ello. Y Francia lleva durante dos, tres años demostrando que están al nivel de ser una de las selecciones históricamente más importantes. Y junto con Italia, creo que todo el mundo ha hecho su trabajo, aunque Italia no se ha visto tanto en la GoldenCat, pero creo que ahora sí todos tienen su sí, y hay que ir muy bien preparados y con la cabeza fría para ganar todos los partidos.

En cambio, Italia ha sido la decepción del torneo, la ves con posibilidades de ganar el Europeo?

Sí, totalmente. Al final, este torneo es un fin de semana, que te pueden salir dos partidos malos, pero aún tienen esta semana para acabar de cuadrar cosas y pulir cosas de lo que hayan visto. Y creo que al final, aunque haya sido una experiencia no positiva para ellos, para el Europeo, para ellos ha ido bien, para ir más preparados y creo que quien dé por muerta a Italia y se piense que está acabada es un error. Nosotros no lo hacemos y damos el máximo respeto a todas las selecciones, que es lo que merecen.

Este será el primer torneo oficial en el que se aplica la norma de la tarjeta azul. ¿Cómo habéis preparado esta normativa?

Sí, para nosotros es el primer torneo porque la GoldenCat no la disputamos y creo que aún es más importante el hecho de cometer errores que te hagan sacar un azul en contra, porque ahora dos minutos de inferioridad son muy importantes y se te puede ir el marcador. Y lo hemos trabajado mucho, al final es muy importante tratar como defensa y será muy importante para los partidos. Y lo hemos trabajado aún más de lo que ya está trabajado últimamente en el ‘Power play’ porque creemos que es una fase muy importante y que será crucial para llevar los partidos a cabo.

Nil Roca en un entreno previo al europeo / RFEH

¿Qué crees que es lo que os diferencia de otras selecciones?

Somos una selección muy intensa, en este aspecto hemos tenido bajas importantes de jugadores que han estado sobre todo en los últimos dos años, pero tanto como las nuevas incorporaciones como los que ya estábamos, son jugadores intensos, jugadores que no dan una bola por perdida y nos haremos fuerte en eso. Tenemos un buen sistema de ataque-defensivo-ataque, iremos al máximo y al límite que es lo que nosotros queremos y donde queremos llevar a nuestro juego

Una de las bajas más destacadas es la de Marc Grau, ¿cómo afrontáis que no juegue?

Al final, él en la preselección lo intentó, pero no se pudo porque a nivel físico tenía una lesión. Hemos intentado suplir su posición, aunque no sea igual. Otros jugadores tienen otras cosas y así es como Pere, junto con Jordi, ha intentado formar esta selección. Ellos están contentos con lo que han conseguido, yo personalmente también, con el grupo que somos. Aun así, con las bajas estamos contentos y motivados y con ganas de ir a jugar y ganar.

¿Cuál creéis que ha sido el aspecto que más habéis trabajado como equipo?

La defensa y las transiciones ofensivas. Es el aspecto que nos queremos enfocar y, aunque hemos trabajado todo, porque hemos trabajado durante bastante tiempo, creo que nos hemos enfocado más en la defensa y en las transiciones defensivas.

España siempre parte como favorita, ¿qué sensaciones tiene de cara a este europeo?

Estamos confiados en nosotros mismos. Sabemos que España es una de las favoritas, si no la que más siempre. Lo llevamos bien, no lo llevamos como una presión, lo llevamos con orgullo y con ganas de demostrar que así sea.