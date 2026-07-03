Nike dispara sus beneficios pese a la fuerte competencia mundial

En pleno Mundial y ante la recuperación de aranceles previamente pagados en Estados Unidos bajo la ley IEEPA, Nike presentó unos resultados muy por encima de los del curso anterior en este mismo periodo.

Y es que la empresa norteamericana, muy presente en el campeonato del mundo de fútbol que se disputa en su país, Canadá y México, cerró el cuarto trimestre de su ejercicio fiscal con un beneficio neto de 1.100 millones de dólares, por los 211 del mismo periodo el año anterior.

Mediante un comunicado, la multinacional explicó que, tras la revisión judicial de estas tarifas, recibieron devoluciones contabilizadas como ingreso extraordinario en el trimestre, lo que prácticamente multiplicó por cinco el beneficio neto.

Diferencia por países

El crecimiento substancial en Norteamérica, donde presentan un 3% más de ventas en el cuarto trimestre, chocan con la fuerte bajada en China, que se cifra en un 12%. Pese a ello, la compañía ha conseguido que lso ingresos se sitúen en 46.400 millones de dólares, quedando prácticamente estables.

Esta fuerte caída en China, además, viene provocada por un crecimiento de uno de sus mayores competidores, Li Ning, quien está registrando subidas estratosféricas en sus números en los últimos años.

Así anunció Stephen Curry su acuerdo con la marca china Li Ning / Stephen Curry

Como explicamos en el artículo de la unión de Li Ning con Curry Brand, la marca del base de los Golden State Warriors, actualmente la marca china está en un proceso de expansión que ha llevado a la firma a duplicar sus beneficios en su país de origen desde 2020, pasando de los 2,2 a los 4,3 billones de dólares. Una cifras que coinciden justo con una caída de la marca Nike, su principal competidor en la carrera por el liderato del mercado deportivo en el país

Ya están tomando medidas

El consejero delegado, Elliott Hill, destacó en el comunicado que la compañía ha tomado "acciones decisivas" para reforzar su base operativa y reposicionar el negocio de cara al crecimiento a largo plazo, en un entorno que sigue mostrando debilidad en la demanda.

Nike y su fuerte presencia en el Mundial

Aunque ocupa la segunda posición en número total de camisetas de selecciones en este Mundial, justo por detrás de Adidas, destaca especialmente por su fuerza en Europa, el continente de mayor valor comercial dentro del fútbol internacional. Con seis equipos europeos, la marca estadounidense refuerza su presencia, asociándose a federaciones de gran visibilidad e impacto mediático.

Mundial 2026/Noruega primera equipación (Nike) / Redes Sociales

Brasil, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Croacia, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Australia, Turquía, Uruguay y Noruega, son las camisetas que llevan su logo en esta Copa del Mundo en 'casa'.

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A destacar cuatro, que serían las de la 'pentacampeona' Brasil, siempre una de las selecciones con mayor valor tanto dentro como fuera del campo, la de Francia, clara favorita a levantar el título el próximo 19 de julio, Estados Unidos, la selección 'local' y que todavía sigue viva en el campeonato y por último, la de Noruega, que ha causado furor por su estético diseño.