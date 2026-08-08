Niemann se mantiene firme al frente del LIV Golf Nueva York con Sergio García al acecho

El castellonense Sergio García, con una vuelta de 65 golpes (-6), fue uno de los jugadores más destacados en la segunda jornada del LIV Golf Nueva York, que se disputa en el Trump National Golf Club en Bedminster, y se situó al acecho del líder, el chileno Joaquin Niemann, que lidera el torneo con mano de hierro.

García acabó el segundo día de juego con un total de -6, a seis impactos de Niemann (-13) y con el veterano inglés Lee Westwood en la segunda plaza, con un impacto menos que García (-7) y metido en la lucha por el torneo del circuito saudita.

El castellonense estuvo muy inspirado desde el primer golpe, sumando cuatro birdies en los primeros nueve hoyos, y otros tres en el segundo, con un solo borrón en su tarjeta en el hoyo 14, aunque no empaña su gran vuelta que le devuelve el protagonismo en el LIV.

Joaquin Niemann se mantiene firme al frente del torneo en Nueva York / LIV

Alcanzar a Niemann, difícil

Alcanzar a Niemann en la primera plaza se antoja complicado si el chileno mantiene ese gran nivel mostrado en los dos primeros días. “Si Joaco sigue haciendo 5 o 6 golpes bajo par cada día, va a ser muy difícil alcanzarlo; así de simple. Cuando Joaco entra en ritmo… parece que puede hacer birdie prácticamente en cada hoyo”, decía Sergio García.

El capitán de los ‘Fireballs’ se enfrenta al mismo déficit de 36 hoyos que en el inicio de la temporada 2024 en Mayakoba, cuando estaba a seis golpes de Niemann después de que este comenzara con una ronda de 59 en el torneo de 54 hoyos. García logró forzar un desempate que Niemann finalmente ganó al anochecer en México. “Ojalá el domingo podamos tener otro desempate con él”, dijo García.

El que no acaba de arrancar es el vasco Jon Rahm, que se tuvo que conformar con una vuelta de 71 golpes, al par del campo, para ocupar el puesto 27 con +1 compartiendo puesto con Josele Ballester, que este viernes firmaba 72 impactos (+2).

Jon Rahm no acaba de arrancar en Nueva York / LIV GOLF

Tampoco fue el día del barcelonés David Puig, que fue de más a menos y el viernes finalizaba con un decepcionante 75 (+4) en una vuelta muy movida, especialmente del 13 al 18, donde acumuló nada menos que cinco bogeys por dos birdies.

El que parece totalmente fuera de ritmo es el estadounidense, Bryson DeChambeau, que tenía que presionar a Jon Rahm en lucha por la primera plaza del ranking individual, pero que no está dando la talla. El viernes se fue de nuevo a los 74 golpes (+3) y ocupa el puesto 50 en la clasificación, con +8, su peor registro en el LIV Golf.