Niemann da un zarpazo a Rahm por el título del LIV Golf

El chileno Joaquín Niemann, líder de la clasificación del LIV Golf, dio este viernes en Indianápolis un paso más hacia el título al sacar tres golpes al español Jon Rahm.

The Club at Chatham Hills (Indiana, EE.UU.) acoge hasta el domingo la última cita individual del LIV Golf en 2025. La próxima semana se cerrará en Michigan la competición por equipos.

Niemann se presentó en este último torneo con 208,43 puntos en la general frente a los 196,16 de un Rahm que busca revalidar el campeonato del año pasado.

El de Barrika tendrá deberes en las dos próximas rondas, ya que Niemann, que el año pasado quedó en segundo lugar, firmó este viernes 64 golpes (-7 con un eagle, siete birdies y un doble bogey) frente a los 67 de Rahm (-4 con cinco birdies y un bogey).

Aún pudo ser mejor la jornada para el chileno, que presentaba un -8 cuando en el hoyo 15 mandó la bola al agua y lo pagó con un doble bogey (-6).

Era el momento para reengancharse de Rahm, entonces con -3. Pero el vasco cometió un error con el putt en el momento más inoportuno, de birdie pasó a par y no pudo explotar el fallo de Niemann para recortar más distancia.

Los dos aspirantes al título jugaron en el mismo grupo junto al estadounidense Bryson DeChambeau.

"Fue un buen comienzo, hay mucha presión para lo que sigue", apuntó Niemann, quien reconoció que en esta primera jornada fue de más a menos (cinco birdies y un eagle en los nueve primeros hoyos).

Si el Rahm queda primero en Indianápolis, Niemann tiene que ser segundo obligatoriamente para alzarse con el trofeo. Si Rahm fuera segundo, a Niemann le bastaría con ser cuarto.

Junto al éxito deportivo, coronarse en el LIV acarrea un premio extra de 18 millones de dólares, unido a los cuatro millones que se embolsa el ganador del torneo. El segundo en la general recibe un bonus final de ocho millones y el tercero, de cuatro.

Al margen de la pugna entre Niemann y Rahm por el título, el gran protagonista de la jornada inaugural de LIV Golf Indianápolis fue el colombiano Sebastián Muñoz, sensacional con 59 golpes para un extraordinario -12.

El colombiano registró un doble bogey en el 5, pero de ahí en adelante voló en Indianápolis con 12 birdies en los siguientes 13 hoyos (en total selló 14 birdies).

En la breve historia del LIV Golf, esta fue solo la tercera vez en la que un golfista entrega una tarjeta por debajo de los 60 golpes.

"Una ronda increíble", resumió un Muñoz muy sonriente.

"Después del doble bogey, simplemente me mantuve con actitud positiva: a por un par de birdies seguidos, intentar hacer una buena racha... Pero fueron ocho birdies seguidos", añadió.

Completan la representación hispana en el LIV Golf Indianápolis el mexicano Abraham Ancer (-6), el español David Puig (-4), el chileno Mito Pereira (-3), el español Sergio García (-2), el español Josele Ballester (-1) y el mexicano Carlos Ortiz (-1).