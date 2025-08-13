Golf
Niemann busca cerrar un año mágico en el LIV Golf...con permiso de Rahm
El chileno tiene la oportunidad a partir del viernes en Indianápolis de lograr el título individual aunque sabe que el vasco no se lo pondrá nada fácil ya que puede llevarse él la corona
El LIV Golf llega a la prueba final de la temporada en el ranking individual con la visita del circuito saudí a Indianápolis, donde uno de los grandes alicientes del torneo será saber si el chileno Joaquin Niemann se lleva el título de mejor jugador de la temporada.
Y es que para el capitán de los Torque, el único impedimento que se le presenta se llama Jon Rahm, y no es precisamente un obstáculo pequeño que tendrá que vencer para llevarse el reconocimiento a sus cinco triunfos de la temporada por ninguno todavía del español, pero que llega con opciones de arrebatarle la corona y repetir al logro de 2024.
“Jugar contra Jon es divertido, siempre está ahí, nunca regala un golpe, y eso te empuja a ser mejor, a volver a casa, trabajar y regresar para intentar ganarle”, decía Niemann, en la presentación del torneo.
Niemann, en control
“Como capitán, lo único que puedes hacer es preocuparte por lo que puedes controlar. No puedes forzar un resultado, todos lo sabemos. Es genial estar en esta posición, en las dos últimas semanas de la temporada, que son muy importantes para nosotros, y estamos en un gran momento”, aseguró el chileno.
Niemann llega como líder de la clasificación general, con algo más de 12 puntos de ventaja sobre Jon Rahm, el único jugador que aún tiene posibilidades matemáticas de arrebatarle la victoria en la orden de mérito del circuito y el cheque de 18 millones de dólares que la gira otorga a su ganador anual.
“Siempre es divertido cuando compites contra alguien que está jugando su mejor golf y tú también estás jugando el tuyo”, finalizó.
