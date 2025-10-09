Nielsen despierta a un resacoso Barça

El Barça regresó a la Champions con un trabajado triunfo después de la coronación en el Mundial de Clubes. No era un duelo fácil el del Pick Szeged y así lo avisó Ortega en la previa, conocedor de que los húngaros iban a vender muy cara su derrota en el Palau Blaugrana (31-28).

Decididos a poner muy duro el partido salieron los jugadores del Szeged, que aprovecharon del pobre bagaje de Hallgrímson en la portería azulgrana para no despegarse en toda la primera mitad. No tuvo su mejor tarde el portero islandés, que apenas pudo parar tres de los dieciséis lanzamientos que recibió en la primera mitad.

Números que hicieron que Ortega tomara la decisión de dar entrada a Nielsen tras el descanso, algo que sirvió para despertar al equipo, que se había mostrado muy impreciso durante todo el primer tiempo. Solo los goles de Dani Fernández y Ludovic Fabregas sirvieron para mantener a los azulgranas por delante en todo momento, aunque sin conseguir despegarse del todo del cuadro húngaro.

Pero tras el entretiempo, Nielsen impuso su ley bajo los palos para dar aire a un Barça que encontró la misma respuesta en la portería contraria. El Szeged también cambió el portero al descanso y la entrada de Roland Mikler frenó el ímpetu del ataque azulgrana, con un 30% de acierto en paradas.

Sufrió hasta el final el Barça, que supo encontrar en los momentos clave el camino correcto. Un tiempo muerto de Ortega a nueve minutos para el final calmó los ánimos cuando más cerca estaba el Szeged y con varias acciones de mérito de Nielsen y el acierto de Dika Mem e Ian Barrufet en los últimos minutos, el Barça aseguró una victoria muy importante que le sigue dejando a la estela del Magdeburgo.

Próxima parada europea, el Eurofarm Pelister de Macedonia. Pero antes de ello, el gran derbi ante el Granollers este próximo domingo (20:30 horas).