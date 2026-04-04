Nico Medina, el "Ferrari" que acelera hacia WOW Valencia: "Estoy construyendo con precisión milimétrica cada una de mis piezas"

A pocos días de su segunda pelea profesional de MMA, Nico Medina (1-0) atiende a Diario SPORT para repasar su transición desde los deportes de agarre al “monstruo final” de las artes marciales mixtas. Tras un debut profesional marcado por una guerra sangrienta, el murciano se mide el 11 de abril en Valencia a Mor Dieye (3-0), uno de los prospectos más temidos del circuito nacional, en la cartelera de WOW 29 en el Roig Arena. Medina ha formado parte de los Training Camps de los hermanos Topuria y ha sido doble campeón mundial de grappling, entre otros logros.

Nico, primero de todo, muchísimas gracias por atendernos aquí en Diario SPORT. Segundo combate profesional en MMA. ¿Cómo está la cabeza? ¿Cómo está el cuerpo? ¿Cómo está respondiendo todo?

Todo perfecto. Yo me siento preparado ya hace un tiempo. Estoy simplemente ajustando el peso y esperando el momento para brillar.

Nico, hace prácticamente un año diste un paso muy importante: esa transición de los deportes de agarre a las artes marciales mixtas. Siempre digo que es el deporte más completo, el “final boss” de las artes marciales. ¿Qué balance haces de estos últimos 12 meses?

Completamente, completamente. El monstruo final, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un balance positivo, por supuesto. Crecimiento personal asociado a una carrera deportiva… y en este caso una carrera tan exigente como el mundo de la MMA genera en ti un cambio y un proceso a mejor. Espero a mejor. Por supuesto, en la cara no, pero en el resto de facetas mías, sí. He vuelto a entrenar como cuando tenía 20 años. Vuelvo a tener las sensaciones de esa construcción, de comienzo, y eso es muy positivo para mí. Me da muchas emociones. Y me gusta. Al final, aunque sea muy sacrificado, volvería a hacer el proceso una de mil veces porque creo que me aporta mucho.

Nico Medina entrenando boxeo / NICO MEDINA / INSTAGRAM

Por eso este deporte es tan bonito, porque es muy positivo para la sociedad, sobre todo para la gente que lo practica. Por eso el judo y los deportes que tienen una base sólida desde niños están instaurados en tantos colegios y tienen tanto peso social. Porque realmente son una herramienta de construcción social para toda la gente, de todas las edades. Y en mi caso, especialmente.

Hace justo un año dijiste una frase que me gustó: que este salto a las MMA era como poner a un piloto de motos en un coche de carreras. Las MMA son otro vehículo y hay que aprender a conducirlo. ¿Cómo van esas clases de conducción?

Van bien. Yo me siento también un Ferrari… o al menos un coche de alta gama. Me siento muy bien, muy feliz, muy contento porque, gracias a mi sacrificio y a mi trabajo, tengo un equipazo que apuesta por mí, que tiene mis mismos objetivos. Y eso me ha permitido entrenar con los mejores del mundo, aprender de los mejores del mundo. Y también en España tenemos gente muy buena: tenemos grandes profesionales. Tengo una plataforma de amigos que me ha dado este mundo de los deportes de combate y que me ha permitido aprender de los mejores.

Entonces, el Ferrari se construye pieza por pieza, y yo estoy construyendo con precisión milimétrica cada una de esas piezas.

De los torneos de grappling a las MMA

Una de esas primeras piezas se puso en tu debut profesional. Antes de ir a Valencia, repasemos ese estreno: fue una guerra muy sangrienta desde el primer asalto. ¿Te esperabas que se desarrollase así desde el inicio?

No. Eso es un horror que no quiero volver. La sangre, lo decía antes en otra entrevista, es como aceite: resbala muchísimo, no te permite tener tracción en el suelo. No podía moverme, no podía ni estar de pie. Malas sensaciones, no me gustó. A mí me gusta tener buenas sensaciones en el octágono: estar bien, tener una buena estructura debajo.

Acabaste finalizando en el tercer asalto, pero daba la sensación de que incluso se te escapó la opción de someter antes por la propia sangre, que dificultaba ajustar.

No se podía mover, no había tracción. Los pies se resbalaban, no te agarraba el suelo. No podía ni estar de pie, muy mal.

El debut profesional de Nico Medina fue una batalla sangrienta que se saldó en sumisión en el 3r asalto / WOWFC

¿Sentiste nervios antes del debut profesional? Vienes de mil torneos y competiciones, pero ese debut en MMA…

Todas las peleas te dan nervios. El que no tenga nervios y miedo antes de una pelea es un psicópata, y hasta los psicópatas sienten miedo. Por supuesto que tienes miedo y nervios, y debe ser así. También te hacen estar alerta y te hacen entrenar más fuerte.

Te lo pregunto porque incluso peleadores de UFC reconocen ese miedo, y me parece interesante escucharlo en alguien con tu background.

Claro. Nosotros somos especialistas en trabajar con el miedo. Los peleadores. El trabajo mental no es solo la disciplina o la capacidad de sacrificio: también es gestionar el miedo y la presión que te da estar delante de un animal que te quiere matar delante de miles de personas. Puede ser tu “ejecución” en directo.

Entonces, mi miedo a mí me alimenta, mi miedo a mí me hace más fuerte. Y por supuesto que tengo más herramientas que el resto porque lo he enfrentado muchísimas veces, pero eso no quiere decir que yo no lo sienta: soy humano, siento miedo, siento nervios. Todo el proceso mental que pasa cualquier persona antes de una pelea lo paso yo.

Entramos ya en tu segunda pelea profesional. ¿Cómo están yendo estas últimas semanas de campamento? ¿Cómo te estás sintiendo?

Muy bien. Me siento muy cansado también. Estoy entrenando otra vez como si tuviera 20 años y es para mí una alegría tremenda.

Cuando miro atrás todo el esfuerzo que he hecho durante estos dos o tres meses, todo el sacrificio… me llena de dicha y de gloria porque es lo que me va a hacer ganador de esa pelea. He dado todo, he hecho todo lo que tenía que hacer en todos los momentos.

He ido de campamento a León, a Ponferrada… he competido en kickboxing, he entrenado con los mejores grapplers de este país, he ido a entrenar con la mejor gente que tengo a mi disposición, que gracias a mi carrera me ha hecho ser amigo.

Estoy encantado porque mi nivel ha subido mucho en muy poco tiempo y se disfruta mucho. Cuando tú puedes poner el Ferrari a más velocidad… eso mola.

Te lo digo tal cual: tengo la sensación de que el salto a la MMA te está dando una segunda juventud. ¿Me equivoco?

No, al contrario. Lo aciertas. Me siento muy bien con el volumen de entrenamiento: dos o tres entrenamientos todos los días, entrenar los domingos… y que mi cuerpo responda. Es una maravilla. Me siento súper agradecido.

Mor Dieye, uno de los mejores prospectos de España

Vamos a lo que viene: Mor Dieye. Dos prospectos, dos estilos fuertes… ¿Qué pensaste cuando te ofrecieron el nombre?

Casi que ni me lo ofrecieron. Mi equipo lo aceptó a la primera. Dijo: “Este, vamos”. Y yo: “Vamos”.Mi equipo confía muchísimo en mí. Y eso lo agradezco y lo quiero mucho por ello. Entonces, cuando lo vi, dije: “¡Qué pereza!”. Mor tiene pinta de ser fuertísimo y tiene pinta de ser una pelea muy física, una pelea que de verdad te canse muchísimo… una pelea muy complicada.

Entonces, lo primero que piensas es “uf… a ver, tengo que aguantar al bicharraco ese”. Pero ya está: pa’lante. Nos hará mejores. El reto, cuanto más grande sea, más grande hace al luchador y más honor le da la victoria.

Mor Dieye (izquierda) entrena en el prestigioso Tibet Club donde Joel Álvarez, peleador de UFC, ejerce como mentor / AGENCIAS

Se comenta que emparejar a dos prospectos tan pronto puede ser precipitado. ¿Tú qué opinas?

¿Precipitado? Somos peleadores, tenemos que pelear entre nosotros. No somos mucha gente en el peso tampoco. Tenemos que pelear entre nosotros en España, los peleadores españoles, y ver quién es el mejor. Y entonces saltar al internacional. Aquí en España tenemos que pelear entre nosotros. Yo siempre lo he sabido: iba a pelear incluso contra amigos. Si tengo que hacerlo, lo haré. No me gustaría, pero… aquí no somos mucha gente que se dedique a este mundo. Al final, tarde o temprano, tendremos que cruzarnos las caras. Y si en España hay un rey, tiene que decidirse así, en el octágono.

¿Cómo lo habéis analizado? ¿Qué podéis contar de Mor Dieye como peleador?

Lo vamos estudiando desde que aceptamos la pelea. Hemos trazado… bueno, hemos estudiado todas las posibilidades, las hemos entrenado y estamos preparados para ello.Lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo: analizar, buscar soluciones ante los problemas y ejecutar. Tenemos las dos primeras, ahora vamos a por la tercera.

Un grappler evolucionado a artista marcial completo

En striking, la verdad es que no parece que vengas solo del agarre: se te ve técnico y con disposición a pelear arriba. ¿Cómo te estás sintiendo en los entrenos, en fluidez, en todo?

Mira, yo cuando decidí hacer esto, hice la misma estrategia que he hecho cuando he hecho los demás deportes. Para mejorar las manos, ¿qué tengo que hacer? Boxeo. ¿Quiénes son los especialistas en el uso de las manos? Los boxeadores. Entonces, yo voy a aprender a utilizar mis manos con boxeadores.

Ahí aprendo con mi amigo, hermano y compañero de sparring, José Luis Serrano, boxeador profesional invicto y futuro campeón de España. Con nuestro entrenador, Kiko Martínez, que ha sido tres veces campeón del mundo. Y con la gente de alrededor en el mundo del boxeo. Si tengo que aprender kickboxing, ¿quiénes son los mejores utilizando las piernas? Los del kickboxing. Pues voy a ver quiénes son los mejores, y resulta que tengo amigos en ese mundo y son campeones del mundo.

Nico Medina en su debut profesional / WOW

¿Quiénes son los mejores en el grappling? Pues los conozco, llevo toda la vida en esto. Pues me voy a entrenar con ellos. ¿Quiénes son los mejores en MMA en la valla? Pues me voy a ver a Enrique. Mi mentalidad siempre ha sido la de aprendiz. Y eso me ha permitido ver el combate desde muchas perspectivas y estar preparado. Yo entreno con gente de Muay Thai, me doy codazos con ellos. Boxeo con boxeadores profesionales. Hago kickboxing con kickboxers profesionales. Y llevo palos todos los días. Y pierdo, pierdo, pierdo… pero algún día voy a ganar. Y ya estoy empezando a ganar.

Has estado cerca de los hermanos Topuria. ¿Cómo han influido en ti a nivel mental y técnico en esta transición?

Yo empecé gracias a ellos, como te dije. Y para mí, Ilia y Aleksandre son una inspiración. Con Aleksandre, gracias a que lo tengo aquí en Alicante, comparto más tiempo y entrenamiento. Eso me hace tener de cerca a un campeón de MMA, entrenar con él, aprender de él… y recibir palos de él me enriquece muchísimo. Y además me inspira.

Nico Medina en el Training Camp de Ilia Topuria para medrise a Bryce Mitchell / NICO MEDINA / INSTAGRAM

Ellos son una inspiración para mí y para todos los jóvenes que se dedican a esto. Para mí no va a ser diferente.

Para acabar: WOW 29 en el Roig Arena, se espera un llenazo. ¿Qué se siente al ser uno de los grandes combates de la noche?

Es un privilegio, es un honor y una diversión muy grande. Me hace muy feliz poder estar ahí.Creo que tampoco se esperaban antes de cerrar la cartelera que esto iba a pasar. Esperábamos un evento, como todos los demás, de 7.000 u 8.000 personas… pero está creciendo y creciendo y creciendo, y creo que ha sido una sorpresa para todos.Para mí es una alegría poder compartir mi trabajo con más gente. Cuanta más gente nos vea, mejor. Es revolucionario, casi.

Es un momento muy dulce para la MMA. Es un momento muy bueno y hay que disfrutarlo, hay que sentirse parte. Y ese reto a mí me alimenta, por supuesto. Soy una superestrella ese día. ¿Y a quién no le gusta ser una superestrella? Y un Ferrari.

Nico, gracias de verdad por tu tiempo. Muchísima suerte el 11 de abril en Valencia.

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Igualmente. Chao, muchas gracias. Un placer.