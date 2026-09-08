Yago Rivero, exjugador y embajador de los Miami Dolphins en España: "Un jugador español llegará un día a jugar en la NFL"

Los Miami Dolphins hicieron historia el año pasado al jugar el primer partido de la historia de la NFL en España. El equipo de Florida ha identificado al país de la Península como uno de los mercados prioritarios para expendir su negocios. Este año, la franquicia organiza diferentes clínics para dar visibilidad al deporte mediante la formación de entrenadores y niños al flag football, deporte olímpico en 2028.

En Granollers nos atiende Yago Rivero, exjugador profesional de fútbol americano en equipos como los Barcelona Dragons y los Madrid Bravos y actual embajador de los Miami Dolphins en España.

¿Por qué cree que los Miami Dolphins han elegido España como un mercado prioritario?

Creo que hay muchas cosas que se asemejan entre Miami y España. Hay mucha cultura latina e hispana en Miami y ese es uno de los principales motivos por los que encajamos tan bien. España es un mercado en crecimiento. El fútbol americano está creciendo exponencialmente y es muy interesante tanto para España como para Miami. Creo que por eso ha surgido esta unión.

La NFL vuelve este año al Bernabéu, esta vez con equipos diferentes. ¿Cree que la de hacer partidos fuera del país es la estrategia correcta para extender la liga a otros mercados?

Sí, creo que es el paso correcto. Si la NFL hace algo, la historia ha demostrado que suele ser lo correcto. La manera de llevar el fútbol americano a otros países y expandirlo es disputar partidos por todo el mundo. Han demostrado que allá donde van arrasan. Madrid fue un éxito el año pasado y este año volverá a serlo. Ahora van a Melbourne, Río de Janeiro, México, Múnich, Londres... Repiten en varias ciudades, pero han añadido otras nuevas, como París. Si siguen haciéndolo es porque funciona, a la gente le gusta y les está yendo bien.

En España hubo bastante polémica cuando se quiso llevar un partido de LaLiga fuera de nuestras fronteras. ¿Cuál es la diferencia que ha permitido a la NFL hacerlo con éxito?

Es una pregunta complicada, pero creo que es una cuestión de culturas. Para nosotros, el fútbol tiene mucho que ver con la lealtad: lo nuestro es nuestro, es mi equipo y quiero ir a todos los partidos. La NFL es también un espectáculo. Es un deporte, pero también es show. En Estados Unidos quizá tienen una visión diferente de la expansión y de ir más allá que la que tenemos aquí. También creo que en el fútbol se ve más como un negocio desde el punto de vista económico, mientras que en la NFL la visión es más la de expandir el deporte, porque eso es lo que hace falta. La gente conoce la NFL, pero no conoce exactamente qué hacen ni entiende el deporte.

La única manera de que la gente empiece a interesarse por el fútbol americano es que vaya a ver un partido. Después, todas las iniciativas que tienen para la gente joven, para que se inicien en el deporte a través del flag football como hacemos con los Miami Dolphins, y eso también ayudan a que crezca. Creo que es una buena estrategia.

Camisetas de los Miami Dolphins en el clinic en Granollers / SPORT

¿Cree que ha habido un estigma en España? La NFL lleva muchos años siendo muy exitosa en Estados Unidos, pero aquí no ha acabado de llegar tan de forma masiva. ¿Hay un problema de comprensión del deporte, de las reglas?

Es verdad que el fútbol americano llegó a España hace bastantes años. El primer gran boom fue con los Barcelona Dragons en la NFL Europa. Desde entonces, el problema que ha habido en España y en Europa ha sido la constancia. No hemos sabido mantener esa ola.

También es verdad que el fútbol americano es un deporte muy caro. Empezar un equipo con todos los jugadores en plantilla, todo el equipamiento y demás requiere una inversión muy alta. Muchas cosas se tienen que dar para que esto funcione. Creo que es cuestión de tiempo, de que la gente empiece a interesarse por el deporte. Va a llevar tiempo, pero creo que se va a conseguir. España es uno de los mercados que más está creciendo, en parte por todo el trabajo de las ligas nacionales, la liga europea y la NFL.

Usted ha visto las dos realidades. ¿Qué es lo que falta para que el deporte acabe enganchando aquí en Europa?

El espectáculo que ofrece la NFL no se puede comparar. Estás peleando contra un titán. Lo que hemos intentado hacer aquí es desarrollarlo a nuestra manera, en un mercado en el que el deporte es muy de nicho y muy novedoso. Creo que ese es uno de los motivos. Las intenciones siempre son buenas, pero a veces hace falta algo más. Lo que ha faltado ha sido tiempo. Poco a poco va funcionando, pero cuando se trata del fútbol americano local es muy difícil llevarlo adelante.

Parece que estamos más cerca de tener una franquicia NFL en Europa. ¿Lo ve una posibilidad factible?

Claro. Por ejemplo, los Jacksonville Jaguars juegan en Londres tres partidos al año y los llenan todos. Imagínate que Jacksonville no tiene una buena temporada y en su ciudad no llena ni la mitad del estadio. A nivel económico y estratégico, traer seis partidos a Europa de los Jacksonville Jaguars, por seguir ese ejemplo, sí puede salir rentable, aunque la temporada vaya mal, porque a la gente le llama la atención. Quieren ver un partido de fútbol americano y es algo nuevo y novedoso.

Creo que ese va a ser el siguiente paso: que un equipo de la NFL, el que sea y al que más interese, tenga esas dos localidades y juegue partidos en ambas. Creo que empezarán por ahí y, si ven que funciona, harán otro equipo. Para mí, lo más complicado de crear otro equipo son los jugadores. El nivel de la NFL es muy alto y hay muy buenos atletas, pero tampoco quieres un equipo que no gane ni un partido. Ya sucede ahora sin tener 33 equipos. Por eso creo que vamos a necesitar tiempo. Igual podría ser una liga secundaria, no lo sé, pero de alguna manera se puede conseguir. Creo que es viable.

Como embajador de los Dolphins en España, ¿qué sería para usted un éxito? ¿Qué legado le gustaría dejar aquí?

Que Miami Dolphins sea el equipo principal de España y de todos los países hispanohablantes. Esa es la idea y la misión. Que la gente no solo vea a Miami Dolphins como su equipo favorito, sino como un equipo que realmente está impulsando el fútbol americano desde la base. Hacemos un montón de iniciativas de flag, tanto con entrenadores como con niños. Intentamos llevar el fútbol americano y el flag lo más lejos posible. Creo que las iniciativas que hacemos la gente las conoce y las reconoce, y poco a poco estamos viendo también el apoyo de las instituciones.

Ese es el legado que, desde mi punto de vista, quiero dejar: que la gente se dé cuenta de la gran franquicia que es Miami y que Miami Dolphins sea el equipo principal de España.

El túnel para entrar en el clinic de los Miami Dolphins en Granollers / SPORT

Precisamente el flag football va a ser olímpico en 2028. ¿Puede ser ese un punto de inflexión en el desarrollo del deporte?

Sin duda. Estuve el otro día en las oficinas de NFL Germany y asistimos a una rueda de prensa de la NFL y de la Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF). Decían que el objetivo ahora es amplificar el flag lo máximo posible hasta 2028, pero ya están pensando en 2032. Por la manera en que está creciendo el deporte y cómo está evolucionando, es muy viable que esto siga año tras año. No sé decir una cifra exacta, pero ya hay millones de jugadores de flag, y eso es lo que necesita un deporte para poder ser olímpico. Además, ser olímpico es algo que motiva a la gente y le da credibilidad.

Y por su experiencia en España, ¿cree que hay un buen equipo nacional que pueda luchar por medallas en unos Juegos Olímpicos?

Sí, creo que la selección española tiene talento. En España, en cualquier disciplina, tenemos atletas de grandísimo nivel, y en el flag no es menos. Tenemos atletas como Olga Sotillo o Laura Hernández, que están estudiando en Estados Unidos.

Creo que tenemos el nivel. Pero es un deporte, y hay unas oportunidades limitadas y a veces se gana y a veces se pierde. Hay que trabajar al máximo y ojalá lleguen las medallas.

¿Cree que algún jugador español podría llegar a jugar en la NFL?

Sí, creo que sí. Aunque va a ser un 'unicornio'. España no es un país de fútbol americano. Poco a poco va habiendo más iniciativas, pero es muy difícil tener una gran cantidad de jugadores que tengan esa oportunidad.

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Creo que llegará un día en que habrá un jugador español al que se le dé esa oportunidad, ya sea como receptor, running back, línea ofensiva o kicker, que en España se nos da muy bien chutar. De hecho, ya ha habido algún jugador nacido en España que ha estado en la NFL, pero que se haya formado aquí, creo que algún día llegará.