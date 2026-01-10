Dónde ver los playoffs de la NFL en directo y online en España: guía completa hasta la Super Bowl

La NFL entra en su fase más decisiva y en España los aficionados al fútbol americano tienen claro dónde mirar. Los playoffs se podrán seguir íntegramente en DAZN, la plataforma que ofrecerá todos los encuentros de la postemporada en directo y a la carta, desde la ronda de Wild Card hasta la Super Bowl LX, que se disputará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

La acción arranca este sábado 10 de enero con el primer partido de Wild Card entre Los Angeles Rams y Carolina Panthers (22:30 horas), dando el pistoletazo de salida a varias jornadas maratonianas de fútbol americano en horario español. DAZN emitirá todos los encuentros con comentarios en español y una cobertura editorial reforzada, pensada tanto para el aficionado veterano como para quien se engancha a la NFL en el momento más emocionante del año.

Además del directo, la plataforma acompañará cada ronda con previas, análisis y reacciones, poniendo el foco en las claves tácticas, los duelos individuales y el camino de las franquicias hacia el título. Un papel destacado volverá a tener ‘Código NFL’, el formato propio de DAZN que repasará lo más relevante de cada jornada de playoffs y las historias que deja la lucha por la Super Bowl.

La experiencia se completa con la FanZone, una función interactiva que permite seguir los partidos de forma más social, comentando en tiempo real, participando en encuestas y reaccionando a las jugadas decisivas como si se estuviera en la grada.

En lo deportivo, 14 equipos siguen con vida tras el cierre de la temporada regular. Seattle Seahawks y Denver Broncos esperan ya en la ronda Divisional como campeones de conferencia, mientras que el resto se juega el todo o nada en eliminatorias directas que prometen máxima tensión.

¿Cuánto cuesta ver la NFL en DAZN?

Para seguir los playoffs de la NFL en DAZN, los aficionados pueden optar por el plan Made in USA, que incluye NFL, NBA y NASCAR, disponible desde 4,99 euros al mes en su modalidad anual. Quienes busquen la experiencia más completa también tienen acceso al NFL Game Pass dentro de DAZN, con la retransmisión original estadounidense y opciones avanzadas de visualización.

De la Wild Card a la Super Bowl, la NFL se vive al completo en DAZN. El camino hacia el Lombardi Trophy ya está en marcha.