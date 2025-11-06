Tragedia en la NFL: Fallece Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys, a los 24 años

La NFL llora la muerte de Marshawn Kneeland, tras quitarse la vida a la 1:31 de la madrugada de este miércoles en Frisco, Texas. Kneeland tenía tan solo 24 años y la noticia ha conmocionado al mundo de la NFL y a los seguidores del equipo, dejando un vacío enorme en sus amigos y familiares tras su pérdida.

La hipótesis de la policía

El incidente empezó con una persecución policial. Según el Departamento de Policía de Frisco, Kneeland evadió a los agentes en un vehículo alrededor de las 10:39 PM tras un intento de detenerlo por una infracción de tránsito. Minutos después, su coche sufrió un accidente en la autopista Dallas Parkway, y el jugador abandonó el lugar a pie.

Horas más tarde, alrededor de la 1:31 AM del jueves, el cuerpo de Kneeland fue encontrado con lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida, dentro de un baño portátil. La policía indicó que se trataba de un episodio de salud mental, respaldado por mensajes de despedida que Kneeland había enviado a su familia y preocupaciones expresadas por su novia, Catalina.

El audio de la central de policía, divulgado por TMZ Sports, revela que la novia de Kneeland informó que estaba armado y que mostraba signos de angustia emocional, enviando mensajes de despedida antes del trágico desenlace. La NFL también se involucró, alertando a las autoridades sobre la gravedad de la situación.

Reacciones inmediatas

Su agente y amigo, Jonathan Perzley, escribió: “Perder a alguien con su talento, espíritu y bondad es un dolor que apenas puedo expresar con palabras. Marshawn puso su corazón en cada jugada y cada momento en el campo”. La NFL también ofreció recursos de apoyo y asesoramiento, mientras la comunidad deportiva lamenta la trágica pérdida de un joven prometedor.

Los Dallas Cowboys emitieron un comunicado lamentando la pérdida: “Marshawn era un compañero de equipo querido y miembro valioso de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia en este momento tan difícil”. Estas palabras reflejan el impacto humano más allá de lo deportivo.

Una promesa de la NFL

El ala defensiva fue seleccionado en la segunda ronda del draft de 2024 procedente de la Universidad de Western Michigan. Su temporada de novato comenzó de manera prometedora antes de perderse cinco partidos debido a una lesión en la rodilla.

“Estamos profundamente entristecidos por la trágica noticia del fallecimiento de Marshawn Kneeland de los Cowboys. Hemos estado en contacto con los Cowboys y hemos ofrecido apoyo y recursos de asesoramiento”, expresó la NFL.