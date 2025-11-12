El técnico de los Dolphins, un fan del Barça en Madrid: "Vi un amistoso y desde entonces les sigo"

La llegada de los Miami Dolphins a España dejó las primeras impresiones de su entrenador, Mike McDaniel, quien se mostró sorprendido por el entorno y el recibimiento en Madrid, aunque reconoció que apenas ha tenido tiempo para hacer turismo: “He visto el hotel y el trayecto hasta aquí, que ha sido absolutamente precioso. Me recuerda al norte de California”, aseguró el técnico en su comparecencia previa al duelo frente a los Washington Commanders.

McDaniel elogió las instalaciones del Atlético de Madrid, donde el equipo preparará el partido, y se mostró entusiasmado por poder disputar un encuentro en el estadio del Real Madrid. “Se nota que todo es de primer nivel. Es una suerte poder preparar un partido de la NFL en un lugar así”, señaló.

Agradecimiento a Dan Quinn

El entrenador también dedicó palabras emocionales a Dan Quinn, técnico de los Commanders, quien lo acompañó en un momento clave de su vida. “Estuvo allí cuando superé mis problemas. Me apoyó, creyó en mí y me dio la oportunidad de seguir haciendo lo que amo. Siempre le estaré en deuda”, dijo McDaniel, destacando la calidad humana de su colega.

El viaje a España forma parte de una estrategia de cohesión interna que McDaniel considera fundamental. “Compartir experiencias fuera del campo fortalece al equipo. El fútbol es un deporte de 11 jugadores sincronizados, y esa conexión mejora cuando también convives fuera”, explicó.

Por ello, los Dolphins decidieron llegar con antelación para aclimatarse y disfrutar del día libre juntos antes de enfocarse de lleno en el partido.

Además, McDaniel aseguró que también es un gran seguidor del fútbol, el 'soccer' para los estadounidenses. "Soy un gran aficionado; no creo haberme perdido un solo Mundial. Es lo mejor que hay en cuanto a ver a gente de todo el mundo unida; creo que muestra la enorme popularidad del deporte a nivel global. Y en un Mundial, con jugadores peleando por su país y con la oportunidad de hacerlo solo cada cuatro años, eso cimentó por completo mi pasión por este deporte. Soy fan".

Más concretamente, fan del Barça. "Cuando trabajaba en los Houston Texans, en mi segundo año en la NFL, hubo un amistoso en el que jugaba el Barcelona —no recuerdo contra quién—, pero fue un evento realmente impresionante, y desde entonces le he seguido la pista de cerca".

McDaniel destacó el rendimiento de Jaylen Waddle, quien ha asumido un papel protagonista ante la lesión de Tyreek Hill. “Ser el receptor número uno implica ejecutar en momentos críticos. Waddle tiene un talento extraordinario, pero también la disciplina y la comprensión del juego necesarias. Está jugando un fútbol ganador”, afirmó.

El técnico informó que la ventana de entrenamiento del línea ofensiva Austin Jackson se abrirá de inmediato y se mostró optimista con la evolución de otros jugadores como Chop Robinson y Rasul Douglas, aunque este último no se ejercitará todavía.

Una de las reflexiones más llamativas llegó al hablar de Tua Tagovailoa. McDaniel comparó el rol del quarterback con el de un base en baloncesto: distribuir el juego en lugar de buscar constantemente “canastas” propias. “Debe jugar con convicción, confiar en su preparación y en sus compañeros. Lo hizo en el último partido y por eso anotamos 30 puntos”, explicó.

De cara al duelo contra los Commanders, McDaniel recordó la igualdad de la NFL y la importancia de no mirar más allá del siguiente rival. “Cada partido es un reto en sí mismo. Si miras demasiado lejos, es una receta para el fracaso”, advirtió.